Четыре жилых корпуса введены в эксплуатацию в Пресненском районе
В центре Москвы введены в эксплуатацию четыре жилых корпуса, рассчитанные на 1 тыс. 582 квартиры, соответствующее разрешение оформил комитет государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор). Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.
«Площадь четырех корпусов последней очереди жилого комплекса на Шмитовском проезде составляет более 196 тыс. кв. м, а в целом в рамках проекта сдано почти 476 тыс. «квадратов» недвижимости. Общий стилобат образует благоустроенный двор, предназначенный для будущих жителей – в нем обустроены пространства для отдыха, детская и спортивная площадки. Трехуровневый подземный паркинг рассчитан на 357 машиномест. Первые этажи отведены под 23 коммерческих помещения – здесь откроются кафе, магазины и бытовые сервисы», – приводятся в материале слова Слободчикова.
Как уточняется, новостройке присвоен почтовый адрес: Шмитовский проезд, д. 39, корп. 6 (ЦАО). Суммарно в жилом комплексе, состоящем из девяти корпусов, расположено 3 тыс. 736 квартир площадью более 249,6 тыс. кв. м. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству жилых объектов.
«Всего за время строительства комплекса было организовано 39 контрольно-надзорных мероприятий комитета. К выездным проверкам привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований качества работ и материалов, чтобы гарантировать надежность и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию», – добавил Слободчиков.
Отмечается, что главной особенностью сданных корпусов стали 720 интегрированных фотоэлектрических энергоэффективных модулей, установленных на фасадах. Их суммарная мощность составляет 67 кВт, что позволяет получать около 24 тыс. кВт·ч электроэнергии в год. Выработанный ресурс будет использоваться для освещения общественных пространств и даст возможность жителям экономить на коммунальных платежах.
В пресс-службе добавили, что жилой комплекс занимает земельный участок площадью более 5,9 га. В конце 2019 года были введены в эксплуатацию три корпуса первой очереди проекта, в 2023 году – сданы два жилых дома второй очереди.