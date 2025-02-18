Четыре жилых корпуса введены в эксплуатацию в Пресненском районе

В центре Москвы введены в эксплуатацию четыре жилых корпуса, рассчитанные на 1 тыс. 582 квартиры, соответствующее разрешение оформил комитет государственного строительного надзора столицы (Мосгосстройнадзор). Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на его председателя Антона Слободчикова.

« П л о щ а д ь ч е т ы р е х к о р п у с о в п о с л е д н е й о ч е р е д и ж и л о г о к о м п л е к с а н а Ш м и т о в с к о м п р о е з д е с о с т а в л я е т б о л е е 1 9 6 т ы с . к в . м , а в ц е л о м в р а м к а х п р о е к т а с д а н о п о ч т и 4 7 6 т ы с . « к в а д р а т о в » н е д в и ж и м о с т и . О б щ и й с т и л о б а т о б р а з у е т б л а г о у с т р о е н н ы й д в о р , п р е д н а з н а ч е н н ы й д л я б у д у щ и х ж и т е л е й – в н е м о б у с т р о е н ы п р о с т р а н с т в а д л я о т д ы х а , д е т с к а я и с п о р т и в н а я п л о щ а д к и . Т р е х у р о в н е в ы й п о д з е м н ы й п а р к и н г р а с с ч и т а н н а 3 5 7 м а ш и н о м е с т . П е р в ы е э т а ж и о т в е д е н ы п о д 2 3 к о м м е р ч е с к и х п о м е щ е н и я – з д е с ь о т к р о ю т с я к а ф е , м а г а з и н ы и б ы т о в ы е с е р в и с ы » , – п р и в о д я т с я в м а т е р и а л е с л о в а С л о б о д ч и к о в а .

Как уточняется, новостройке присвоен почтовый адрес: Шмитовский проезд, д. 39, корп. 6 (ЦАО). Суммарно в жилом комплексе, состоящем из девяти корпусов, расположено 3 тыс. 736 квартир площадью более 249,6 тыс. кв. м. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе уделяется особое внимание качеству жилых объектов.

« В с е г о з а в р е м я с т р о и т е л ь с т в а к о м п л е к с а б ы л о о р г а н и з о в а н о 3 9 к о н т р о л ь н о - н а д з о р н ы х м е р о п р и я т и й к о м и т е т а . К в ы е з д н ы м п р о в е р к а м п р и в л е к а л и с ь с п е ц и а л и с т ы п о д в е д о м с т в е н н о г о Ц е н т р а э к с п е р т и з д л я в ы п о л н е н и я к о м п л е к с а л а б о р а т о р н о - и н с т р у м е н т а л ь н ы х и с с л е д о в а н и й к а ч е с т в а р а б о т и м а т е р и а л о в , ч т о б ы г а р а н т и р о в а т ь н а д е ж н о с т ь и б е з о п а с н о с т ь з д а н и й п о с л е и х в в о д а в э к с п л у а т а ц и ю » , – д о б а в и л С л о б о д ч и к о в .

Отмечается, что главной особенностью сданных корпусов стали 720 интегрированных фотоэлектрических энергоэффективных модулей, установленных на фасадах. Их суммарная мощность составляет 67 кВт, что позволяет получать около 24 тыс. кВт·ч электроэнергии в год. Выработанный ресурс будет использоваться для освещения общественных пространств и даст возможность жителям экономить на коммунальных платежах.

В пресс-службе добавили, что жилой комплекс занимает земельный участок площадью более 5,9 га. В конце 2019 года были введены в эксплуатацию три корпуса первой очереди проекта, в 2023 году – сданы два жилых дома второй очереди.