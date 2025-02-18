В столице пройдет фестиваль лиги КВН «Молодежь Москвы»
На нем выступят команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Уфы, Самары, Казани, Новосибирска, Калининграда. Ожидаются участники из Казахстана и Беларуси.
Фестиваль лиги КВН «Молодежь Москвы» пройдет в столице 27 и 28 февраля, а также 3, 4 и 5 марта. Он соберет самые талантливые команды и зрителей, желающих окунуться в мир юмора, в Московском молодежном центре «Планета КВН».
«Фестиваль привлекает внимание большого количества талантливых ребят. У молодых юмористов будет возможность заявить о себе, а также поделиться своим творчеством со всей столицей на уже полюбившейся сцене. Мы очень рады наблюдать, что ежегодно наш фестиваль позволяет реализовывать потенциал молодежи», — отметила Екатерина Драгунова, председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики.
В этом году география команд обширна: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Уфа, Самара, Казань, Новосибирск, Калининград и другие города. Кроме того, ожидаются участники из Казахстана и Беларуси.
Для участия в фестивале нужно подготовить выступление для конкурса «Приветствия». Оценивать юмор, игру, талант будет опытное жюри, в состав которого войдут представители Высшей и Премьер-лиги Международного союза КВН.
По результатам игр команды будут распределены по следующим шести лигам — это официальная лига «Молодежь Москвы», Центральная лига Москвы и Подмосковья, Второй дивизион московской студенческой лиги, официальная Подмосковная лига, Первая лига Московской области и Лига КВН колледжей Москвы.
«С каждым годом число заявок на фестиваль увеличивается, регистрируются команды не только из вузов, но и из колледжей и общественных объединений и организаций. Такой рост заявок не может не радовать, потому что в КВН все смогут отточить свои актерские и ораторские навыки, а также развить способность импровизировать», — отметил директор структуры лиг Москвы и Подмосковья Рубен Партевян.
Прием заявок на участие в фестивале ведется до 24 февраля по ссылке.
Бесплатные билеты для зрителей уже доступны на официальном сайте. Составы игр будут опубликованы там же в ближайшее время.
Еще больше возможностей для молодых москвичей — на портале «Молодежь Москвы» и в социальных сетях.