В столице пройдет фестиваль лиги КВН «Молодежь Москвы»

На нем выступят команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Уфы, Самары, Казани, Новосибирска, Калининграда. Ожидаются участники из Казахстана и Беларуси.

В столице пройдет фестиваль лиги КВН «Молодежь Москвы»
© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фестиваль лиги КВН «Молодежь Москвы» пройдет в столице 27 и 28 февраля, а также 3, 4 и 5 марта. Он соберет самые талантливые команды и зрителей, желающих окунуться в мир юмора, в Московском молодежном центре «Планета КВН».

«Фестиваль привлекает внимание большого количества талантливых ребят. У молодых юмористов будет возможность заявить о себе, а также поделиться своим творчеством со всей столицей на уже полюбившейся сцене. Мы очень рады наблюдать, что ежегодно наш фестиваль позволяет реализовывать потенциал молодежи»,  отметила Екатерина Драгунова, председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

В этом году география команд обширна: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Уфа, Самара, Казань, Новосибирск, Калининград и другие города. Кроме того, ожидаются участники из Казахстана и Беларуси.

Для участия в фестивале нужно подготовить выступление для конкурса «Приветствия». Оценивать юмор, игру, талант будет опытное жюри, в состав которого войдут представители Высшей и Премьер-лиги Международного союза КВН.

По результатам игр команды будут распределены по следующим шести лигам — это официальная лига «Молодежь Москвы», Центральная лига Москвы и Подмосковья, Второй дивизион московской студенческой лиги, официальная Подмосковная лига, Первая лига Московской области и Лига КВН колледжей Москвы.

«С каждым годом число заявок на фестиваль увеличивается, регистрируются команды не только из вузов, но и из колледжей и общественных объединений и организаций. Такой рост заявок не может не радовать, потому что в КВН все смогут отточить свои актерские и ораторские навыки, а также развить способность импровизировать»,  отметил директор структуры лиг Москвы и Подмосковья Рубен Партевян.

Прием заявок на участие в фестивале ведется до 24 февраля по ссылке.

Бесплатные билеты для зрителей уже доступны на официальном сайте. Составы игр будут опубликованы там же в ближайшее время.

Еще больше возможностей для молодых москвичей — на портале «Молодежь Москвы» и в социальных сетях.

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