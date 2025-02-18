В столице пройдет фестиваль лиги КВН «Молодежь Москвы»

На нем выступят команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Уфы, Самары, Казани, Новосибирска, Калининграда. Ожидаются участники из Казахстана и Беларуси.

© Пресс-служба Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фестиваль лиги КВН «Молодежь Москвы» пройдет в столице 27 и 28 февраля, а также 3, 4 и 5 марта. Он соберет самые талантливые команды и зрителей, желающих окунуться в мир юмора, в Московском молодежном центре «Планета КВН».

« Ф е с т и в а л ь п р и в л е к а е т в н и м а н и е б о л ь ш о г о к о л и ч е с т в а т а л а н т л и в ы х р е б я т . У м о л о д ы х ю м о р и с т о в б у д е т в о з м о ж н о с т ь з а я в и т ь о с е б е , а т а к ж е п о д е л и т ь с я с в о и м т в о р ч е с т в о м с о в с е й с т о л и ц е й н а у ж е п о л ю б и в ш е й с я с ц е н е . М ы о ч е н ь р а д ы н а б л ю д а т ь , ч т о е ж е г о д н о н а ш ф е с т и в а л ь п о з в о л я е т р е а л и з о в ы в а т ь п о т е н ц и а л м о л о д е ж и » , — о т м е т и л а Екатерина Драгунова, председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики.

В этом году география команд обширна: Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Уфа, Самара, Казань, Новосибирск, Калининград и другие города. Кроме того, ожидаются участники из Казахстана и Беларуси.

Для участия в фестивале нужно подготовить выступление для конкурса «Приветствия». Оценивать юмор, игру, талант будет опытное жюри, в состав которого войдут представители Высшей и Премьер-лиги Международного союза КВН.

По результатам игр команды будут распределены по следующим шести лигам — это официальная лига «Молодежь Москвы», Центральная лига Москвы и Подмосковья, Второй дивизион московской студенческой лиги, официальная Подмосковная лига, Первая лига Московской области и Лига КВН колледжей Москвы.

« С к а ж д ы м г о д о м ч и с л о з а я в о к н а ф е с т и в а л ь у в е л и ч и в а е т с я , р е г и с т р и р у ю т с я к о м а н д ы н е т о л ь к о и з в у з о в , н о и и з к о л л е д ж е й и о б щ е с т в е н н ы х о б ъ е д и н е н и й и о р г а н и з а ц и й . Т а к о й р о с т з а я в о к н е м о ж е т н е р а д о в а т ь , п о т о м у ч т о в К В Н в с е с м о г у т о т т о ч и т ь с в о и а к т е р с к и е и о р а т о р с к и е н а в ы к и , а т а к ж е р а з в и т ь с п о с о б н о с т ь и м п р о в и з и р о в а т ь » , — о т м е т и л д и р е к т о р с т р у к т у р ы л и г Москвы и Подмосковья Рубен Партевян.

Прием заявок на участие в фестивале ведется до 24 февраля по ссылке.

Бесплатные билеты для зрителей уже доступны на официальном сайте. Составы игр будут опубликованы там же в ближайшее время.

Еще больше возможностей для молодых москвичей — на портале «Молодежь Москвы» и в социальных сетях.