Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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« Н а р е к л а м н ы х б и л б о р д а х , а ф и ш н ы х с т е н д а х и о с т а н о в к а х о б щ е с т в е н н о г о т р а н с п о р т а р а з м е с т и м 4 0 0 п р а з д н и ч н ы х п л а к а т о в . П о д г о т о в л е н ы т е м а т и ч е с к и е в и д е о п о з д р а в л е н и я , к о т о р ы е б у д у т т р а н с л и р о в а т ь с я в в о с к р е с е н ь е н а 2 5 0 г о р о д с к и х ц и ф р о в ы х э к р а н а х , м е д и а ф а с а д а х д о м о в н а Н о в о м А р б а т е , С п а р т а к о в с к о й п л о щ а д и и С а д о в о й - С а м о т е ч н о й у л и ц е » , — р а с с к а з а л з а м м э р а .

Традиционно флаговыми конструкциями и панно из флагов украсят здания Государственной Думы Российской Федерации на улице Охотный Ряд и Совета Федерации на Большой Дмитровке.

Вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах будет работать в праздничном режиме.

По словам Петра Бирюкова, дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно.