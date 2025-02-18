Праздничные плакаты украсят Москву ко Дню защитника Отечества

Специалисты комплекса городского хозяйства украсят столицу праздничными плакатами в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«На рекламных билбордах, афишных стендах и остановках общественного транспорта разместим 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеопоздравления, которые будут транслироваться в воскресенье на 250 городских цифровых экранах, медиафасадах домов на Новом Арбате, Спартаковской площади и Садовой-Самотечной улице», — рассказал заммэра.
Традиционно флаговыми конструкциями и панно из флагов украсят здания Государственной Думы Российской Федерации на улице Охотный Ряд и Совета Федерации на Большой Дмитровке.
Вечером 23 февраля архитектурная подсветка на центральных улицах будет работать в праздничном режиме.
По словам Петра Бирюкова, дополнительно для украшения столицы ко Дню защитника Отечества ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно.