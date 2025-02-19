В Москве вырос объем съемного жилья

Рост числа доступных арендных квартир связан с тем, что владельцы объектов, которые изначально планировали продать, решили изменить планы и сдавать жилье.

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Кроме того, рынок аренды пополнился квартирами, приобретенными в новостройках с инвестиционными целями до отмены массовых льготных ипотечных программ и повышения рыночных ставках по кредитам на жилье, отмечают риелторы. Об этом написал РБК.

С начала года количество запросов от арендаторов возросло на 27%. Активность арендаторов сейчас выше, чем обычно для этого времени, но спрос по-прежнему остается ниже, чем в прошлом году. Сравнив динамику запросов на аренду за январь-февраль в течение последних пяти лет, аналитики пришли к выводу, что интерес арендаторов:

на 18% выше, чем в 2020 году; на 50% выше, чем в 2021 году; на 81% выше, чем в 2022 году; на 16% выше, чем в 2023 году.

Но в сравнении с началом 2024 года спрос снизился примерно на 25%.

Оксана Полякова, заместитель директора по аренде квартир в агентстве «Инком-Недвижимость»:

– С начала прошлого года аренда находилась в активной фазе – повышенный спрос без сезонных колебаний и постоянный недостаток предложения оказали большое давление на рынок. Тем не менее, затишье, начавшееся в середине декабря, продлилось не более месяца. Уже во второй половине января рынок аренды снова начал активизироваться, в связи с чем нет оснований ожидать снижения цен в ближайшее время.

В России подорожало съемное жилье.

Также сообщалось, что за последний год в России выросла стоимость аренды домов.