Москвичам рассказали о приходе оттепели

К концу текущей недели в Москву придет оттепельная погода. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с РИА Новости.

© Lenta.ru

По ее словам, температура воздуха в столице будет повышаться в течение недели.

« В в о с к р е с е н ь е - п о н е д е л ь н и к , с к о р е е в с е г о , б у д е т о т т е п е л ь . Т е н д е н ц и я н а п о в ы ш е н и е т е м п е р а т у р ы и д е т » , — з а я в и л а с и н о п т и к .

Макарова подчеркнула, что оттепельной считается температура воздуха от минус одного градуса. Согласно прогнозам, днем 23 февраля столбики московских термометров покажут от минус пять до нуля градусов. Синоптик добавила, что в первой половине недели ожидается небольшой снег, а вторая пройдет преимущественно без осадков.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что февраль станет самым холодным месяцем зимы для Москвы в 2025 году.