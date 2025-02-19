В Московском регионе снегопад местами может продлиться до утра 20 февраля

Снегопад, начавшийся ближе к вечеру в Московском регионе, местами может продлиться до утра четверга, 20 февраля, однако будет небольшим. Такой прогноз дают синоптики Гидрометцентра РФ.

"Предстоящей ночью облачно с прояснениями, местами небольшой снег, количество осадков 0-0,5 мм, прирост снега до 0,5 см", - сказали в Гидрометцентре РФ. При этом температура воздуха в Москве предстоящей ночью может понизиться до минус 10-12 градусов, по области - до минус 15 градусов.

Днем 20 февраля синоптики ожидают в столице преимущественно без осадков, в Подмосковье - местами небольшой снег при температуре воздуха от минус 7 до минус 5 градусов в столице и от минус 9 до минус 4 градусов по области.

Московские аэропорты, как сообщили ТАСС в их справочных службах, работают, несмотря на снегопад, в штатном режиме. В свою очередь транспортники столицы рекомендуют горожанам для поездок по мегаполису пользоваться метро. А в комплексе городского хозяйства столичной мэрии заверили, что столичные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети.