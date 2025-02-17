Департамент природопользования проводит проверку после гибели бобров в Москве-реке

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы проводят проверку в связи с гибелью бобров в долине Москвы-реки, сообщила журналистам заместитель руководителя ведомства Динара Каюмова.

« И н с п е к т о р а м и д е п а р т а м е н т а п р и р о д о п о л ь з о в а н и я и о х р а н ы о к р у ж а ю щ е й с р е д ы г о р о д а М о с к в ы 1 7 ф е в р а л я б ы л о п р о в е д е н о в ы е з д н о е о б с л е д о в а н и е д о л и н ы М о с к в ы - р е к и . С п е ц и а л и с т а м п р и р о д о о х р а н н о г о в е д о м с т в а у д а л о с ь о б н а р у ж и т ь б о б р о в – о н и о к а з а л и с ь в м е с т е с у щ е с т в е н н о в ы ш е п о т е ч е н и ю , ч е м р а с п о л о ж е н м у з е й - з а п о в е д н и к « К о л о м е н с к о е » . С о в м е с т н о с у п о л н о м о ч е н н ы м и п р е д с т а в и т е л я м и о р г а н о в и с п е ц и а л ь н ы м и с л у ж б а м и б у д у т в з я т ы н е о б х о д и м ы е а н а л и з ы и п р о в е д е н о в с к р ы т и е т у ш е к , э т о п о з в о л и т у с т а н о в и т ь п р и ч и н ы г и б е л и ж и в о т н ы х » , – с к а з а л а К а ю м о в а .

Ранее в Telrgram-каналах сообщалось, что у музея-заповедника «Коломенское» подо льдом Москвы-реки были обнаружены трупы бобров, погибли также десятки рыб.