Департамент природопользования проводит проверку после гибели бобров в Москве-реке
Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы проводят проверку в связи с гибелью бобров в долине Москвы-реки, сообщила журналистам заместитель руководителя ведомства Динара Каюмова.
«Инспекторами департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 17 февраля было проведено выездное обследование долины Москвы-реки. Специалистам природоохранного ведомства удалось обнаружить бобров – они оказались в месте существенно выше по течению, чем расположен музей-заповедник «Коломенское». Совместно с уполномоченными представителями органов и специальными службами будут взяты необходимые анализы и проведено вскрытие тушек, это позволит установить причины гибели животных», – сказала Каюмова.
Ранее в Telrgram-каналах сообщалось, что у музея-заповедника «Коломенское» подо льдом Москвы-реки были обнаружены трупы бобров, погибли также десятки рыб.