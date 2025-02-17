Скорость обслуживания пассажиров в московском метро вырастет в два раза

Это станет возможным после установки почти двух тысяч новых автоматов для покупки билетов.

Устройства будут оснащены системой распознавания лиц. С помощью биометрии можно будет быстро зайти в личный кабинет и приобрести проездной. Об этом «Коммерсанту» рассказали в пресс-службе столичного метрополитена. Там отметили, что срок службы действующего оборудования подходит к концу. Пришло время масштабного обновления устройств.

На закупку автоматов для приобретения билетов из федерального бюджета ранее выделили более 4 млрд рублей. Аппараты будут производить в столичном «Технополисе». Их планируют поставить в метро до 2030 года.