Москвичам назвали сроки отступления холодов

Тенденция к потеплению в столице может наметиться после февральских праздников. Когда москвичам ждать отступления морозов, Татьяна Позднякова.

В первой половине недели, с 17 по 20 февраля, ночи будут довольно холодными, предупреждает синоптик, пока столичный регион не выйдет из тыловой части высотного, мощного циклона. Однако уже в ближайшие дни погода сменит курс в сторону потепления. Разительные перемены будут заметны уже после Дня защитника Отечества.

« Б о л е е к а р д и н а л ь н ы е п е р е м е н ы в с т о р о н у п о т е п л е н и я о ж и д а ю т с я в с т о л и ч н о м р е г и о н е п о с л е 2 3 ф е в р а л я » , — п о д е л и л а с ь Позднякова.

В ночь на вторник, 18 февраля, столбики термометров будут держаться на отметках от минус 11 до минус 13 градусов, в Подмосковье — минус 15 градусов. Днем воздух прогреется до 5-7 градусов мороза и до минус 9 ночью. Уже в среду ветер начнет ослабевать, и температура пойдет вверх. Во второй половине недели погоду, по словам Поздняковой, уже будет диктовать антициклон, а атмосферное давление значительно повысится.

« П о г о д а у ж е б у д е т о б л а ч н а я с п р о я с н е н и я м и » , — о т м е т и л а м е т е о р о л о г .

В выходные, 22 и 23 февраля, в мегаполисе ожидается переменная облачность без осадков. К этому времени дневная температура может дойти до минус 2-7 градусов. Еще в понедельник погода будет отставать от климатической нормы на 5 градусов, но постепенно отрицательная аномалия будет идти на убыль и к субботе дойдет до двух-трех градусов.

Ранее, как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 23 февраля столбики термометров вернутся к февральской норме. По его прогнозам, температура составит минус 1-4 градуса днем, а ночью опустится до 4-9 градусов мороза.