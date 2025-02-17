Более 480 единиц нелегального игрового оборудования уничтожено в Москве

Более 480 единиц нелегального игрового оборудования, в том числе 13 лотерейных терминалов, было уничтожено в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

© mos.ru

« 1 3 ф е в р а л я 2 0 2 5 г о д а в С е в е р о - З а п а д н о м а д м и н и с т р а т и в н о м о к р у г е г о р о д а М о с к в ы с о с т о я л а с ь о ч е р е д н а я у т и л и з а ц и я и г р о в о г о о б о р у д о в а н и я , и з ъ я т о г о и з н е л е г а л ь н ы х и г о р н ы х з а в е д е н и й . В ф е в р а л е т е к у щ е г о г о д а п о и т о г а м п р о в е р к и в В о с т о ч н о м а д м и н и с т р а т и в н о м о к р у г е б ы л и и з ъ я т ы п я т ь п о к е р н ы х с т о л о в , з а к р ы т п о д п о л ь н ы й и г р о в о й к л у б и в о з б у ж д е н о у г о л о в н о е д е л о » , – г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

По данным ведомства, было утилизировано более 480 единиц оборудования, в том числе 13 лотерейных терминалов.

В пресс-службе добавили, что благодаря комплексному подходу и межведомственному взаимодействию в 2024 году было выявлено и закрыто нелегальное казино и девять залов игровых автоматов.