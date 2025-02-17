Более 480 единиц нелегального игрового оборудования уничтожено в Москве
Более 480 единиц нелегального игрового оборудования, в том числе 13 лотерейных терминалов, было уничтожено в Москве. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
«13 февраля 2025 года в Северо-Западном административном округе города Москвы состоялась очередная утилизация игрового оборудования, изъятого из нелегальных игорных заведений. В феврале текущего года по итогам проверки в Восточном административном округе были изъяты пять покерных столов, закрыт подпольный игровой клуб и возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении.
По данным ведомства, было утилизировано более 480 единиц оборудования, в том числе 13 лотерейных терминалов.
В пресс-службе добавили, что благодаря комплексному подходу и межведомственному взаимодействию в 2024 году было выявлено и закрыто нелегальное казино и девять залов игровых автоматов.
«В отношении организаторов незаконного игорного бизнеса было возбуждено девять уголовных дел, в суды направлено 14 дел, к уголовной ответственности привлечены 76 лиц», – сообщили в департаменте.