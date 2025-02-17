Эксперт оценил важность строительства Рублево-архангельской линии для города

Строители начали проходку тоннеля между станциями «Рублево-Архангельское» и «Липовая Роща» строящейся Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Длина участка между двумя станциями составит 2,4 километра. Ожидается, что щит сможет преодолеть его за 15 месяцев. При этом перед строителями стоит непростая цель — пройти под ложем Москвы реки. По словам градоначальника, уже готова треть тоннелей новой ветки. Новая ветка свяжет деловой квартал «Москва-Сити» и деловой кластер «СберСити» в Рублево-Архангельском площадью свыше 460 га. Также будет реконструирован отрезок Рублевского шоссе, строители возведут новый мост через Москву-реку. Будет организована и маршрутная сеть наземного транспорта, соединяющая Истру, Покровское-Стрешнево, Кунцево, Строгино и «СберСити».

Урбанист, замдиректора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский назвал строительство Рублево-Архангельской линии метро одним из транспортных мегапроектов Москвы, при этом огромная часть работы уже выполнена. Он добавил, что рядом со станциями будущей ветки проживают порядка 500 000 москвичей, которые смогут гораздо быстрее передвигаться по городу. Также новая линия улучшит транспортную доступность квартала «СберСити», популярных мест отдыха в столичном районе Строгино, уменьшит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую линии, разгрузит Новорижское и Звенигородское шоссе, а также Московский скоростной диаметр. Сологубовский также подчеркнул, что для новых станций ветки характерны современные стилистические решения.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил о проходке новых тоннелей для Московского метрополитена.