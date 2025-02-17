Музей Победы подготовил масштабную программу в честь 23 февраля

23 февраля Музей Победы пригласит на бесплатную праздничную программу. Кроме того, в День защитника Отечества вход в музей на Поклонной горе будет свободным для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов Российской Федерации, участников и ветеранов специальной военной операции, ветеранов боевых действий, курсантов военных учебных заведений и кадетов.

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Для этого необходимо предъявить соответствующее удостоверение. Главное здание музея будет работать с 10:00 до 22:00.

— Н а ш и х г о с т е й ж д у т г р а н д и о з н ы й м у з ы к а л ь н ы й м а р а ф о н , к и н о п о к а з , н о в ы е в ы с т а в к и , м а с т е р - к л а с с ы и м н о г о е д р у г о е , — о т м е т и л и в М у з е е П о б е д ы .

В 12:00 в Зале Полководцев начнется масштабный концерт «Фанфары Победы — защитникам Отечества — 2025!». Это совместный проект Музея Победы, Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова» и Российского национального музея музыки. Более 600 юных музыкантов исполнят произведения, посвященные России, мужеству и героизму. В течение двух часов гостей Музея Победы ждут выступления лучших творческих коллективов детских музыкальных школ и школ искусств Москвы и Московской области: оркестров духовых инструментов, ансамблей ударных инструментов, вокальных и хореографических ансамблей, хоров. Посетители также услышат патриотические композиции в исполнении сводного оркестра и хоров.

Концертную программу подготовили также участники международного конкурса юных вокалистов «Мелодия моей России». Для зрителей прозвучат военно-патриотические песни и песни о России, среди них — «Лишь ты смогла, моя Россия», «Грустные ивы», «Красно солнышко» и «Вижу чудное приволье». Перед гостями Музея Победы выступят юные талантливые артисты из Москвы, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, Забайкальского, Хабаровского и Алтайского краев, Республик Крым и Марий Эл Белгорода, Ярославской, Волгоградской и Иркутской областей, а также Республик Беларусь, Узбекистан, Таджикистан и из Китая. Также на сцене выступит заслуженный артист России, солист Большого театра Роман Муравицкий.

Всех желающих пригласят присоединиться к концерту «Позывной — герой», посвященному защитникам Отечества наших дней. Музыкальную программу представят профессиональные артисты — участники гуманитарных миссий, солисты и коллективы-победители творческого конкурса «Памяти героев верны», проводимого Государственным фондом «Защитники Отечества», члены семей военнослужащих и авторы-исполнители — профессиональные военные и участники специальной военной операции. На сцене выступят группа «Наши», группа «Сарма 38», группа «Катюша», группа «Чапаев», Дмитрий Дунаев, Пола Романова и другие.

Посетители музея смогут также посмотреть художественный фильм «Два бойца», снятый режиссером Леонидом Луковым во время Великой Отечественной войны в 1943 году, ознакомиться с новыми выставками «Защитники Отечества», в которую вошли портреты участников Великой Отечественной войны и современных героев, и «Легенды советского кино», посвященной лучшим отечественным лентам и истории кино. Кроме того, в течение всего дня для гостей музея на Поклонной горе будет работать игровая зона «Мир танков». В фойе перед Залом Славы можно будет попробовать свои силы в онлайн-игре и получить призы. Детей и их родителей также ждет оборудованная фотозона, в которой можно будет сделать на память снимок и напечатать его, получить «Карточку танкиста», а также отправить по почте тематическую открытку своим родным и близким. А самых маленьких гостей приглашают на мастер-класс, во время которого они смогут самостоятельно сделать поздравительные открытки для своих пап.