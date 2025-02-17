Стали известны зарплаты таксистов в Москве

Средний месячный доход водителя такси в Москве может достигать 100 тыс. рублей, рассказал зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

« Д о х о д в о д и т е л я т а к с и в М о с к в е к о л е б л е т с я в п р е д е л а х о т 6 0 т ы с . р у б л е й д о 1 0 0 т ы с . р у б л е й в м е с я ц . З а п р о ш е д ш и й г о д о н п о ч т и н е в ы р о с . Ч т о б ы п о л у ч и т ь 1 0 0 т ы с . р у б л е й , н у ж н ы я в н ы е п е р е р а б о т к и . Я н е б у д у г о в о р и т ь , с к о л ь к о к о н к р е т н о , н о в о д и т е л и п е р е р а б а т ы в а ю т » , - с о о б щ и л о н « Г а з е т е . R u » .

Он добавил, доход таксиста почти не зависит от того, на автомобиле какого класса он работает.

Депутаты и сенаторы ранее внесли в Госдуму законопроект о запрете повышать цены на такси для пассажиров с детьми более чем на 5%.