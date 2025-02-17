Стали известны зарплаты таксистов в Москве
Средний месячный доход водителя такси в Москве может достигать 100 тыс. рублей, рассказал зампредседателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.
«Доход водителя такси в Москве колеблется в пределах от 60 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в месяц. За прошедший год он почти не вырос. Чтобы получить 100 тыс. рублей, нужны явные переработки. Я не буду говорить, сколько конкретно, но водители перерабатывают», - сообщил он «Газете.Ru».
Он добавил, доход таксиста почти не зависит от того, на автомобиле какого класса он работает.
Депутаты и сенаторы ранее внесли в Госдуму законопроект о запрете повышать цены на такси для пассажиров с детьми более чем на 5%.