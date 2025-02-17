Синоптик спрогнозировала, когда в столице начнется метеорологическая весна

Метеорологическая весна может наступить в столице во второй половине марта, рассказала «Москве 24» синоптик Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже в начале следующего месяца ожидаются температурные изменения.

« П р а к т и ч е с к и а с т р о н о м и ч е с к а я и м е т е о р о л о г и ч е с к а я в е с н а м о г у т п р и й т и п р и б л и з и т е л ь н о в о д н о и т о ж е в р е м я » , — п о д ч е р к н у л а Позднякова.

Синоптик отметила, что среднесуточная температура воздуха станет устойчиво положительной во второй половине марта. Окончательно тепло может прийти уже 21 марта, уточнила специалист.

Научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина ранее подчеркнула, что средняя температура в марте ночью обычно составляет от двух до семи градусов ниже нуля, а днем — от нуля до плюс пяти. Эксперт предупредила, что в первый месяц весны есть вероятность снегопадов.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов ранее заявил, что зима еще не проявила себя в полной мере и морозные дни еще впереди. По его словам, февраль станет самым холодным месяцем этой зимы.