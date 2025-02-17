В Москве открылась фотовыставка Международного фестиваля «Триумф джаза»

В Москве открылась фотовыставка XXV Международного фестиваля «Триумф джаза». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе фестиваля.

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В этом году фестиваль джаза празднует свое 25-летие. Фотовыставка пройдет с 17 февраля по 17 марта на Страстном бульваре. На юбилейной экспозиции показана история фестиваля через фотографии и сопроводительный текст о ярких событиях мероприятия.

Образовательная программа фестиваля «Триумф джаза» посвящена многообразию форм и стилей джаза, а также его важному значению в российской культуре. 28 февраля в Российской государственной библиотеке состоится лекция Кирилла Мошкова и показ фильма «Веселые ребята». А 1 марта в Музее Москвы хореографы Людмила Сергеева и Сергей Крючков устроят мастер-класс по джазовым танцам.

2 марта в Еврейском музее и центре толерантности состоится перфоманс Олега Аккуратова «Джаз и Поэзия». Вокалист представит публике не только искусные джазовые импровизации, но и прочитает свои любимые поэтические произведения.

4 марта в Библиотеке №19 им. Ф.М. Достоевского пройдет лекция саксофониста Ильи Морозова об истории джаза и феномене джазовой импровизации. А 6 марта в Усадьбе Ф.И. Просве – А.И. Калиш состоится концерт-лекция «Дивы советской эстрады» в исполнении Квинтета Виктории Кривозубовой «На пару слов».

14 марта в «Академии джаза» посетители смогут послушать лекцию про афрокубинские ритмы, европейское влияние на музыкальное развитие Кубы и что сейчас происходит в кубинской музыке. Мастер-класс проведет мультиинструменталист, кубинец Хуан Орландис Баньос Родригес.