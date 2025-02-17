СМИ: Массовая гибель бобров зафиксировали в Москве в районе Печатники
В московском районе Печатники обнаружили больше количество погибших бобров рядом с Перервинской ГЭС, сообщил Telegram-канал SHOT.
По предварительным данным, речь идет о 15 особях.
Также очевидцы сообщают о большом количестве погибшей рыбы. Сейчас на место выехали профильные специалисты.
Ранее на берегу финского полуострова Ханко обнаружили большое количество выброшенной на берег мёртвой рыбы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».