Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Стартовала прокладка тоннеля новой линии столичного метро между станциями «Рублево-Архангельская» и «Липовая Роща». Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, за 15 месяцев профильные специалисты проложат с помощью щита отрезок длинной 2,4 километра. Перед строителями стоит непростая инженерная задача — пройти под ложем Москвы-реки. Другой щит в то же время работает между станциями «Бульвар Кабышева» и «Серебряный бор». К текущему моменту проложена уже треть тоннелей будущей линии подземки.

Она свяжет два деловых квартала — «Москва-Сити» и кластер «СберСити» в Рублево-Архангельском, который является развивающимся микрорайоном площадью свыше 460 гектаров. Кроме непосредственно строительства метро, запланирована и реконструкция отрезка Рублевского шоссе с новым мостом через Москву-реку.

— О р г а н и з у е м т а к ж е м а р ш р у т н у ю с е т ь н а з е м н о г о т р а н с п о р т а , к о т о р а я с в я ж е т « С б е р С и т и » , С т р о г и н о , К у н ц е в о , П о к р о в с к о е - С т р е ш н е в о и Истру, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Еще в середине января глава города рассказал о том, что на Рублево-Архангельской линии метро была завершена прокладка правого тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха».