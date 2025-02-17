Собянин: Началась проходка еще одного тоннеля Рублево-Архангельской линии метро
Стартовала прокладка тоннеля новой линии столичного метро между станциями «Рублево-Архангельская» и «Липовая Роща». Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам главы города, за 15 месяцев профильные специалисты проложат с помощью щита отрезок длинной 2,4 километра. Перед строителями стоит непростая инженерная задача — пройти под ложем Москвы-реки. Другой щит в то же время работает между станциями «Бульвар Кабышева» и «Серебряный бор». К текущему моменту проложена уже треть тоннелей будущей линии подземки.
Она свяжет два деловых квартала — «Москва-Сити» и кластер «СберСити» в Рублево-Архангельском, который является развивающимся микрорайоном площадью свыше 460 гектаров. Кроме непосредственно строительства метро, запланирована и реконструкция отрезка Рублевского шоссе с новым мостом через Москву-реку.
— Организуем также маршрутную сеть наземного транспорта, которая свяжет «СберСити», Строгино, Кунцево, Покровское-Стрешнево и Истру, — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Еще в середине января глава города рассказал о том, что на Рублево-Архангельской линии метро была завершена прокладка правого тоннеля между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха».