Воробьев объяснил запрет на продажу алкоголя во дворах Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что решение ограничить торговлю алкоголем во дворах вызвано многочисленными жалобами жителей на такие магазины. Об этом сообщает 360.ru.
В пятницу Мособлдума при поддержке главы региона приняла закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах Подмосковья. Будут закрыты все алкомаркеты, у которых есть вход со стороны двора.
Кроме того, ограничат продажу алкоголя в заведениях общепита, которые расположены во дворах. Это не коснется только ресторанов. Закон начнет действовать с 1 сентября.
«Мы часто слышали от жителей жалобы на алкомаркеты и ночные заведения. Эта проблема... актуальна для многих городов области, где алкоголь слишком доступен, особенно на пути детей в школу или из детского сада», - сказал глава региона.
По его словам, после обсуждений с продавцами алкоголя удалось найти компромисс. В прошлом году зафиксировано около двух тысяч жалоб на алкомаркеты. Депутаты тоже регулярно получают подобные обращения от жителей.
«Были достаточно оживленные дискуссии, но примечательно, что даже те, кто продает алкоголь, согласились с тем, что это был перебор», - сказал Воробьев.
Особое внимание жители уделяют магазинам, вход в которые расположен со стороны детских площадок. Кроме прочего, они формируют у детей раннего возраста нормализацию употребления алкоголя.