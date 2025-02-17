Собянин: Завершен еще один этап комплексной реставрации усадьбы Валуево

В Москве завершился очередной этап комплексной реставрации усадьбы Валуево. В его рамках провели противоаварийные работы в водонапорной башне XIX века, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

© nsn.fm

Специалисты сделали все, чтобы башня не разрушилась, сообщил градоначальник. Сейчас объект будет отреставрирован. Помимо этого в усадьбе продолжатся работы по сохранению главных ворот со скульптурами. В целом на территории усадьбы планируется привести в порядок десять объектов культурного наследия.

Также привели в порядок и фасады доходного дома П.В. Лоськова в Мансуровском переулке. Здание построено в 1906 году в стиле северного модерна и напоминает средневековый замок. На фасадах отреставрировали декоративные элементы, крыльцо и эркер, а также установили архитектурную подсветку.

Ранее Собянин рассказал, как изменится Ленинградский вокзал после реставрации. По его словам, ключевые изменения коснутся внутреннего пространства вокзала, а историческую часть здания сохранят и отремонтируют.