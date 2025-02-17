Китайскую схему московского метро получили тысячи пассажиров

Бумажную китайскую версию московского метрополитена получили более двух тысяч пассажиров. Об этом рассказали в Департаменте транспорта столицы.

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Все они запрашивали ее на более чем 30 стойках «Живое общение». Также было много желающих скачать электронную версию на Едином транспортном портале.

Московские специалисты смогли перевести названия станция столичного метро, а также многих других транспортных объектов по общепринятой системе транскрибирования – Палладия. Это методика позволяет отдаленно сопоставить названия со звучанием на русском языке.

Схему московского метро перевели на китайский язык еще в конце прошлого месяца. В это же время на линии запустили поезд, который посвящен китайскому Новому году, передает Департамент в своем Telegram-канале.

Руководитель Департамента Максим Ликсутов рассказал, что схему можно также найти на интерактивных экранах, установленных в метро. На них появились отдельные разделы, в которых можно построить маршруты для гостей из Китайской Народной Республики (КНР) и тех, кто интересуется китайским языком.