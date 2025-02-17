Туристическая отрасль Москвы сэкономила миллионы с помощью нацпроекта

Столичные гостиничные сервисы и туроператоры включились в реализацию нацпроекта «Производительность труда».

Благодаря оптимизации бизнес-процессов компании смогли сэкономить почти 260 миллионов рублей, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Багреева.

« Б л а г о д а р я н а ц п р о е к т у о н и у в е л и ч и л и э ф ф е к т и в н о с т ь р а б о ч и х п р о ц е с с о в н а 3 1 п р о ц е н т , у с к о р и л и в ы п о л н е н и е з а д а ч н а 2 8 п р о ц е н т о в и с о к р а т и л и и з л и ш н и е з а п а с ы р а с х о д н ы х м а т е р и а л о в н а 3 5 п р о ц е н т о в . И х о б щ и й э к о н о м и ч е с к и й э ф ф е к т о т у ч а с т и я в п р о е к т е п р е в ы с и л 2 5 9 м и л л и о н о в р у б л е й » , – р а с с к а з а л а Б а г р е е в а .

По ее словам, туризм – важная отрасль в экономике Москвы, которая привлекает инвестиции и формирует положительный образ города. Она отметила, что столица предоставляет компаниям поддержку и широкий инструментарий для оптимизации бизнес-процессов.

Сфера туризма была включена в нацпроект «Производительность труда» в октябре 2023 года. За полтора года российские компании уже завершили пилотный этап внедрения механизмов поддержки.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Москва сэкономила свыше 400 миллионов рублей на совместных закупках.