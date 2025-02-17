Туристическая отрасль Москвы сэкономила миллионы с помощью нацпроекта

Туристическая отрасль Москвы сэкономила более 250 миллионов рублей с помощью нацпроекта
Столичные гостиничные сервисы и туроператоры включились в реализацию нацпроекта «Производительность труда».
Благодаря оптимизации бизнес-процессов компании смогли сэкономить почти 260 миллионов рублей, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Багреева.
«Благодаря нацпроекту они увеличили эффективность рабочих процессов на 31 процент, ускорили выполнение задач на 28 процентов и сократили излишние запасы расходных материалов на 35 процентов. Их общий экономический эффект от участия в проекте превысил 259 миллионов рублей», – рассказала Багреева.
По ее словам, туризм – важная отрасль в экономике Москвы, которая привлекает инвестиции и формирует положительный образ города. Она отметила, что столица предоставляет компаниям поддержку и широкий инструментарий для оптимизации бизнес-процессов.
Сфера туризма была включена в нацпроект «Производительность труда» в октябре 2023 года. За полтора года российские компании уже завершили пилотный этап внедрения механизмов поддержки.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Москва сэкономила свыше 400 миллионов рублей на совместных закупках.