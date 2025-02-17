Собянин: В Москве создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения

Карачаровскому механическому заводу, одному из крупнейших производителей лифтового оборудования в России, исполнилось 75 лет. Об этом в понедельник, 17 февраля, написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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На протяжении своей истории предприятие специализировалось на выпуске строительных металлоконструкций и подъемных кранов, но наибольшую известность получило благодаря производству лифтов. За этот период завод выпустил свыше 285 тысяч единиц лифтового оборудования.

По словам главы столицы, продукция завода установлена на множестве значимых объектов столицы, таких как храм Христа Спасителя, Патриарший и Андреевский мосты. Специалисты предприятия также создали лифты для обслуживания первого советского орбитального корабля «Буран».

В честь юбилея завод планирует увеличить объемы производства, а на его базе создается первый в стране кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Достижение этих целей станет возможным благодаря включению площадки КМЗ в особую экономическую зону «Технополис Москва», говорится в Telegram-канале Собянина.

Глава столицы также рассказал, что в 2024 году в Москве проведут капитальный ремонт 2428 домов и установят 4265 лифтов.