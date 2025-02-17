Москвичам рассказали о погоде в День защитника Отечества

В День защитника Отечества в Москве прогнозируется температура около нормы. Подробнее о погоде в столице 23 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в субботу, 22 февраля, столбики термометра в ночные часы покажут минус 6-11 градусов, а днем — минус 2-7 градусов, что на три-четыре градуса ниже нормы.

« В в о с к р е с е н ь е , н а 2 3 ф е в р а л я , п о с к о л ь к у б у д е т п о с т е п е н н о е п о в ы ш е н и е т е м п е р а т у р ы , в о з д у х б у д е т п е р е м е щ а т ь с я с з а п а д а , н о ч н ы е т е м п е р а т у р ы с о с т а в я т м и н у с 4 - 9 г р а д у с о в , д н е м о ж и д а е т с я м и н у с 1 - 4 г р а д у с а . Т е м п е р а т у р а б у д е т п р и б л и ж а т ь с я к с в о и м н о р м а л ь н ы м з н а ч е н и я м » , — п о д е л и л с я и н ф о р м а ц и е й о н .

Вильфанд добавил, что праздничный день пройдет преимущественно без осадков из-за высокого давления.

Как россияне будут отдыхать 23 февраля

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь стала самой холодной с начала года.