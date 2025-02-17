Москвичей предупредили об аномальных холодах

В будние дни на этой неделе температура в Москве будет ниже нормы на 3,5-5 градусов.

Об аномальных холодах жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

« Н о р м ы с е й ч а с н а ч и н а ю т п о с т е п е н н о п о в ы ш а т ь с я , о н и у ж е н е т а к и е , к а к в я н в а р е и н а ч а л е ф е в р а л я , п о э т о м у т а к и е о т к л о н е н и я б у д у т з а м е т н ы » , — о т м е т и л с и н о п т и к . В п о н е д е л ь н и к , 1 7 ф е в р а л я , д н е м с т о л б и к и т е р м о м е т р о в в Москве покажут минус 7-9 градусов, а в Подмосковье — до минус 12. В ночные часы во вторник, 18 февраля, температура составит минус 11-13 градусов, по области — до минус 16. Днем потеплеет до минус 5-7, по Подмосковью — до минус 9. В ночь на среду, 19 февраля, в столице прогнозируется минус 10-12 градусов, по области — минус 8-13. В дневные часы столбики термометров покажут минус 4-9 градусов, и такие показатели сохранятся до пятницы, 21 февраля, включительно, уточнил специалист.

Что касается ветра, в понедельник и вторник он будет дуть сначала в северо-западном направлении, а затем юго-западном, с порывами 6-11 метров в секунду. «С юго-запада обычно идет тепло, но дело в том, что изначально воздушные массы перемещаются по извилистой траектории: с северо-востока через Белоруссию на юг и затем с юга возвращаются к нам в центр европейской России. Они генетически изначально холодные, не нужно удивляться», — заключил Вильфанд.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра заявил, что на 23 февраля ожидается температура около нормы.