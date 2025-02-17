Москва обновила температурный минимум года

Сегодня ночью в Москве была зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что по народному календарю сегодня отмечается Никола Студеный и «в регион вернулись морозы».

« Т р е т и й д е н ь п о д р я д п р и р о д а о б н о в л я е т в М о с к в е т е м п е р а т у р н ы й м и н и м у м г о д а – м и н у в ш е й н о ч ь ю с т о л б и к и т е р м о м е т р о в н а б а з о в о й м е т е о с т а н ц и и м е г а п о л и с а , В Д Н Х , о п у с т и л и с ь д о о т м е т к и в - 1 2 , 7 ° – э т о с а м а я н и з к а я т е м п е р а т у р а в о з д у х а с н а ч а л а н ы н е ш н е г о г о д а » , - п о я с н и л М и х а и л Л е у с .

Он также обнародовал цифры с других метеостанций города: на Балчуге было -11,5°, в Бутово температура упала до -16,3°.

« Д о к о н ц а р а б о ч е й н е д е л и т е м п е р а т у р н ы й ф о н о с т а н е т с я н а 2 - 5 ° н и ж е к л и м а т и ч е с к о й н о р м ы , н у а н а с л е д у ю щ е й н е д е л е в р е г и о н в е р н у т с я о т т е п е л и » , - п р е д у п р е д и л в е д у щ и й с п е ц и а л и с т ц е н т р а п о г о д ы « Ф о б о с » .

Ранее в Гидрометцентре РФ пообещали столичному региону похолодание до -18. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что холода связаны с перемещением воздушных масс с севера и севера-запада. При этом ожидается, что со вторника начнет расти атмосферное давление, в четверг и пятницу оно будет выше нормы на 15-20 мм ртутного столба.