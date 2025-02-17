Москва обновила температурный минимум года

В Москве обновлен температурный минимум года
Сегодня ночью в Москве была зафиксирована самая низкая температура воздуха с начала года. Об этом рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик отметил, что по народному календарю сегодня отмечается Никола Студеный и «в регион вернулись морозы».
«Третий день подряд природа обновляет в Москве температурный минимум года – минувшей ночью столбики термометров на базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, опустились до отметки в -12,7° – это самая низкая температура воздуха с начала нынешнего года», - пояснил Михаил Леус.
Он также обнародовал цифры с других метеостанций города: на Балчуге было -11,5°, в Бутово температура упала до -16,3°.
«До конца рабочей недели температурный фон останется на 2-5° ниже климатической нормы, ну а на следующей неделе в регион вернутся оттепели», - предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос».
Ранее в Гидрометцентре РФ пообещали столичному региону похолодание до -18. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что холода связаны с перемещением воздушных масс с севера и севера-запада. При этом ожидается, что со вторника начнет расти атмосферное давление, в четверг и пятницу оно будет выше нормы на 15-20 мм ртутного столба.