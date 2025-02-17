Синоптик спрогнозировал возвращение оттепели в Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал возвращение оттепели в Москву.

Как он написал в своём Telegram, научные прогнозы говорят от том, что февральское похолодание достигло своего максимума и со вторника температура будет постепенно повышаться.

Москва обновила температурный минимум года

« О д н а к о д о к о н ц а р а б о ч е й н е д е л и т е м п е р а т у р н ы й ф о н о с т а н е т с я н а 2 — 5 ° н и ж е к л и м а т и ч е с к о й н о р м ы , н у а н а с л е д у ю щ е й н е д е л е в р е г и о н в е р н у т с я о т т е п е л и » , — у к а з а л о н .

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года.