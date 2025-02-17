Синоптик спрогнозировал возвращение оттепели в Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал возвращение оттепели в Москву.

Синоптик спрогнозировал возвращение оттепели в Москву
© РИА Новости

Как он написал в своём Telegram, научные прогнозы говорят от том, что февральское похолодание достигло своего максимума и со вторника температура будет постепенно повышаться.

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«Однако до конца рабочей недели температурный фон останется на 25° ниже климатической нормы, ну а на следующей неделе в регион вернутся оттепели», указал он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года.

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Евгений Тишковец
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