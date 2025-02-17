Синоптик спрогнозировал возвращение оттепели в Москву
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал возвращение оттепели в Москву.
Как он написал в своём Telegram, научные прогнозы говорят от том, что февральское похолодание достигло своего максимума и со вторника температура будет постепенно повышаться.
Москва обновила температурный минимум года
«Однако до конца рабочей недели температурный фон останется на 2—5° ниже климатической нормы, ну а на следующей неделе в регион вернутся оттепели», — указал он.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала года.