Бирюков: В 2025 году в Москве отремонтируют около 680 крыш жилых домов
Около 680 крыш жилых домов капитально отремонтируют в этом году в столице.
Об этом рассказали в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.
— Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта, приведем в порядок 679 кровель, из них 346 — плоские наплавляемые крыши и 333 — металлические скатные. В перечень работ входит полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, ограждения, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах.
Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре.
Изначально снимается старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. После ее частично отливают заново или меняют целиком, если она требует ремонта.
Затем сверху укладывается полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.
Скатные металлические крыши можно менять круглогодично. Во время ремонта старое покрытие заменяется оцинкованным металлом, утепляется чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания, говорится в публикации в Telegram-канале.
При этом более чем в 2,3 тысячи жилых домов в столице обновились системы газоснабжения за последние десять лет в рамках программы капремонта.