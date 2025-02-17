Бирюков: В 2025 году в Москве отремонтируют около 680 крыш жилых домов

Около 680 крыш жилых домов капитально отремонтируют в этом году в столице.

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Об этом рассказали в пресс-службе Городского хозяйства Москвы.

— Р а б о т ы п р о й д у т в р а м к а х р е г и о н а л ь н о й п р о г р а м м ы к а п и т а л ь н о г о р е м о н т а , п р и в е д е м в п о р я д о к 6 7 9 к р о в е л ь , и з н и х 3 4 6 — п л о с к и е н а п л а в л я е м ы е к р ы ш и и 3 3 3 — м е т а л л и ч е с к и е с к а т н ы е . В п е р е ч е н ь р а б о т в х о д и т п о л н а я з а м е н а к р о в е л ь н о г о п о к р ы т и я , р е м о н т с т ы к о в п л и т , о г р а ж д е н и я , м е с т п р и м ы к а н и я к р о в л и к ф р о н т о н а м и к а р н и з а м , — р а с с к а з а л з а м е с т и т е л ь м э р а Москвы Петр Бирюков.

Больше всего крыш обновят в Центральном, Восточном и Северном административных округах.

Капитальный ремонт плоских крыш — сезонный вид работ, его можно проводить только при плюсовой температуре.

Изначально снимается старая гидроизоляция и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. После ее частично отливают заново или меняют целиком, если она требует ремонта.

Затем сверху укладывается полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температур.

Скатные металлические крыши можно менять круглогодично. Во время ремонта старое покрытие заменяется оцинкованным металлом, утепляется чердачное перекрытие, что повышает энергоэффективность здания, говорится в публикации в Telegram-канале.

При этом более чем в 2,3 тысячи жилых домов в столице обновились системы газоснабжения за последние десять лет в рамках программы капремонта.