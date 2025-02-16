Три электробусных маршрута появились в Москве
В Москве начали работу сразу три новых электробусных маршрута — № 20, 73 и 659. Об этом в воскресенье, 16 февраля, рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Маршруты проходят через восемь районов столицы, расположенных на западе и востоке города.— На трех маршрутах будут работать 15 самых современных электробусов российского производства, — заявил Ликсутов.
По его словам, благодаря новым маршрутам жители смогут добираться на современном, тихом и экологически чистом транспорте до значимых культурных объектов, социальных учреждений и других популярных мест, передает Дептранс столицы в Telegram-канале.
В Москве стартовало тестирование функции автоматической активации пополнения транспортных карт «Тройка» и карты москвича в автобусах и электробусах. Скоро пассажирам больше не придется вручную нажимать кнопку валидатора для записи пополнения средств. Однако эта функция сохранится для тех, кто предпочитает использовать ее. Ранее аналогичная система была внедрена в метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и в трамваях.