Три электробусных маршрута появились в Москве

В Москве начали работу сразу три новых электробусных маршрута — № 20, 73 и 659. Об этом в воскресенье, 16 февраля, рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

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М а р ш р у т ы п р о х о д я т ч е р е з в о с е м ь р а й о н о в с т о л и ц ы , р а с п о л о ж е н н ы х н а з а п а д е и в о с т о к е г о р о д а . — Н а т р е х м а р ш р у т а х б у д у т р а б о т а т ь 1 5 с а м ы х с о в р е м е н н ы х э л е к т р о б у с о в р о с с и й с к о г о п р о и з в о д с т в а , — з а я в и л Ликсутов.

По его словам, благодаря новым маршрутам жители смогут добираться на современном, тихом и экологически чистом транспорте до значимых культурных объектов, социальных учреждений и других популярных мест, передает Дептранс столицы в Telegram-канале.

В Москве стартовало тестирование функции автоматической активации пополнения транспортных карт «Тройка» и карты москвича в автобусах и электробусах. Скоро пассажирам больше не придется вручную нажимать кнопку валидатора для записи пополнения средств. Однако эта функция сохранится для тех, кто предпочитает использовать ее. Ранее аналогичная система была внедрена в метро, на Московском центральном кольце (МЦК) и в трамваях.