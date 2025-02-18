На улице Кибальчича появится дом по программе реновации

Его площадь составит 25,2 тысячи квадратных метров.

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Еще одна новостройка по программе реновации появится в Алексеевском районе. Столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) выпустил градостроительный план земельного участка площадью 0,26 гектара. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель ведомства.

« Ж и л о й д о м п р е д е л ь н о й п л о щ а д ь ю 2 5 , 2 т ы с я ч и к в а д р а т н ы х м е т р о в п о я в и т с я п о а д р е с у : у л и ц а К и б а л ь ч и ч а , в л а д е н и е 8 . П р и л е г а ю щ а я т е р р и т о р и я б у д е т б л а г о у с т р о е н а , т а м б у д у т у с т а н о в л е н ы м а л ы е а р х и т е к т у р н ы е ф о р м ы » , — о т м е т и л а Юлиана Княжевская.

Ранее Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».