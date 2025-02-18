На улице Кибальчича появится дом по программе реновации

Его площадь составит 25,2 тысячи квадратных метров.
Еще одна новостройка по программе реновации появится в Алексеевском районе. Столичный Комитет по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) выпустил градостроительный план земельного участка площадью 0,26 гектара. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель ведомства.
«Жилой дом предельной площадью 25,2 тысячи квадратных метров появится по адресу: улица Кибальчича, владение 8. Прилегающая территория будет благоустроена, там будут установлены малые архитектурные формы», — отметила Юлиана Княжевская.
Ранее Сергей Собянин поздравил 200-тысячного жителя, приступившего к переселению по программе реновации.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».