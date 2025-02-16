Собянин: завершается реставрация павильона «Химия» на ВДНХ

Завершается реставрация павильона «Химия» на ВДНХ, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

« Т р и у н и к а л ь н ы х с т е к л я н н ы х в и т р а ж а , к о т о р ы е б ы л и п о л н о с т ь ю у т р а ч е н ы , в о с с о з д а л и п о а р х и в н ы м ф о т о г р а ф и я м и к а д р а м д о к у м е н т а л ь н о г о ф и л ь м а . Н а ц е н т р а л ь н о м в и т р а ж е и з о б р а ж е н а о т в а ж н а я п а р т и з а н к а М а р и т е ( М а р и я ) М е л ь н и к а й т е . С п р а в а – г е н е р а л а р м и и Иван Черняховский. В Великую Отечественную войну войска под его командованием участвовали в Курской битве, в Киевской, Белорусской, Вильнюсской и других операциях. На витраже с левой стороны – Винцас Мицкявичюс-Капсукас: публицист, литературный критик и политический деятель», – рассказал мэр.

Собянин добавил, что ранее в ходе реставрации воссоздали утраченную скульптуру «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР». Монумент украшал здание павильона с 1954 по 1964 год. После завершения работ в павильоне №6 откроется торгово-выставочный центр Республики Абхазия. В нем разместятся экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям страны, а также кафе национальной кухни.