Собянин: Завершается реставрация павильона «Химия» на ВДНХ
Завершается реставрация павильона «Химия» на ВДНХ, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«Три уникальных стеклянных витража, которые были полностью утрачены, воссоздали по архивным фотографиям и кадрам документального фильма. На центральном витраже изображена отважная партизанка Марите (Мария) Мельникайте. Справа – генерал армии Иван Черняховский. В Великую Отечественную войну войска под его командованием участвовали в Курской битве, в Киевской, Белорусской, Вильнюсской и других операциях. На витраже с левой стороны – Винцас Мицкявичюс-Капсукас: публицист, литературный критик и политический деятель», – рассказал мэр.
Собянин добавил, что ранее в ходе реставрации воссоздали утраченную скульптуру «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР». Монумент украшал здание павильона с 1954 по 1964 год. После завершения работ в павильоне №6 откроется торгово-выставочный центр Республики Абхазия. В нем разместятся экспозиции, посвященные истории, культуре и достижениям страны, а также кафе национальной кухни.