Детеныши капибары и равнинной гориллы родились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке — пополнение. На свет появились детеныши капибары и равнинной гориллы. Как себя чувствуют малыши, как за ними ухаживают родители и как можно их увидеть — в материале mos.ru.

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Малыш равнинных горилл

В начале февраля самка равнинных горилл Кира родила малыша-мальчика. Ей 29 лет, 15 из которых она живет вместе с брутальным самцом Визури. За это время пара произвела на свет четырех детенышей.

В семейной группе живет еще взрослая самка Шинда и ее дочка Ама, а также дочки Киры — Афия и шестилетняя Клеопатра. Двое старших сыновей молодой мамы — Викинг и Квабена — уехали в другие зоопарки, когда подросли.

« К и р а — о ч е н ь з а б о т л и в а я м а м а , п р а к т и ч е с к и в с е в р е м я о н а д е р ж и т м а л ы ш а н а р у к а х , и з р е д к а п е р е к л а д ы в а я е г о н а к о л е н и . П о к а К и р а н е д а е т д е т е н ы ш а д р у г и м ч л е н а м с е м ь и , о д н а к о р а з р е ш а е т п о д о й т и п о з н а к о м и т ь с я и п о г л а д и т ь е г о . П а п а В и з у р и б у д е т п р о я в л я т ь а к т и в н о е у ч а с т и е в в о с п и т а н и и п о з ж е , к о г д а м а л ь ч и к п о д р а с т е т » , — р а с с к а з а л а Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Примерно до шести месяцев малыш будет питаться исключительно молоком матери, затем начнет пробовать изо рта у мамы пережеванную пищу. При этом окончательно от молока детеныши горилл обычно отказываются после трех-четырех лет, к этому времени они давно уже переходят на рацион взрослого животного — зелень, веточный корм, свежие овощи, молочные продукты, орехи, семечки, сухофрукты и немного фруктов.

В зоопарке с гориллами регулярно проводят ветеринарные тренинги. Человекообразные приматы позволяют осмотреть руки, ноги, ощупать спину, проверить ротовую полость. Также специалисты долго приучали самца Визури к так называемому корпоративному кормлению. В семействе горилл царит патриархат: группу животных возглавляет самый взрослый и сильный самец, который определяет распорядок дня, указывает, где искать пищу или выбирать место для ночлега. Поначалу, когда зоологи раскладывали еду по вольеру, Визури первым шел есть, не пуская остальных. Со временем доминантного самца научили быть терпеливее и дать возможность одновременно с ним покормиться и другим членам группы.

Малыша с первого дня жизни представили посетителям. Он находится в экспозиционном вольере павильона «Приматы» вместе со своей семьей.

Равнинные гориллы обитают в мангровых зарослях, в горных и тропических лесах экваториальной Африки. Этот вид включен в список Международного союза охраны природы (Красную книгу) как находящийся на грани исчезновения.

Капибаренок-непоседа

Самка капибары Малая родила девятого детеныша. Впервые процесс появления на свет малыша могли видеть посетители, так как все происходило в экспозиционном вольере. В важный момент рядом были и остальные члены семейства — отец Кузьма и другие дети.

Роды прошли благополучно, помощь зоологов не потребовалась.

Уже через час детеныш встал на лапки. У капибар малыши появляются на свет хорошо сформированными, покрытыми шерстью, с открытыми глазками и прорезавшимися зубками. Они с рождения умеют ходить и плавать. Пол новорожденного будет известен позже.

Первые несколько месяцев капибаренок обычно питается материнским молоком, однако сейчас он уже начал пробовать и другую пищу, которую едят взрослые. В рацион самых больших грызунов в мире входит сено, зелень, свежие овощи, специальные комбинированные корма и небольшое количество фруктов.

Малая и Кузьма вместе около пяти лет. Самка родилась в столичном зоопарке восемь лет назад, а молодой самец приехал сюда в начале 2020 года. Всего у пары родилось девять детей. Четверо подросших самцов переехали в другие зоопарки. В семейной группе сейчас живут, помимо малыша, два самца, рожденных летом прошлого года, дочки Лапочка полутора лет и годовалая Скарлетт. У этих животных заботу о потомстве делят между собой все члены семейства. Так, Лапочка на правах старшей сестры присматривает за новорожденным, когда мама чем-то занята.

В холодное время года семейство капибар живет в теплом крытом вольере, а летом они переезжают на южноамериканскую лужайку, где наслаждаются солнечными лучами вместе с соседями — ламой, викуньей и гуанако.

Капибары — социальные животные, к человеку относятся дружелюбно. Они охотно участвуют в ветеринарных тренингах. Например, капибары могут следовать за желтым шариком (таргетом), давать лапу, поворачиваться, позволяя себя осмотреть и ощупать область живота.

Капибары обитают в умеренных и тропических областях Южной Америки. Взрослая особь весит до 65 килограммов, новорожденные — около полутора килограммов. Значительную часть времени эти грызуны проводят в воде, поэтому их еще называют водосвинками. В Московском зоопарке для животных оборудовали бассейны во внутреннем вольере и большой ров с водой на лужайке.

Понаблюдать за обитателями зоопарка можно онлайн. Прямые трансляции из вольеров больших панд, манула, слонов, орангутанов, сурикатов и других животных ведут в часы работы: ежедневно с 09:00 до 17:00. Именно в это время они наиболее активны. Включить трансляцию и узнать больше о каждом животном можно на специальной странице mos.ru.