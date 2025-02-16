Более 200 механических крановых узлов на газопроводах заменили в столице в 2024 году

Более 200 механических крановых узлов на газопроводах высокого и среднего давления заменили в столице в 2024 году, вместо них установили современные автоматические запорные устройства с электроприводом, которые управляются дистанционно из центральной диспетчерской АО «Мосгаз». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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« В 2 0 0 9 г о д у п р о ц е с с п е р е к р ы т и я г а з о п р о в о д а п р е д с т а в л я л с о б о й с л о ж н у ю п р о ц е д у р у , т р е б у ю щ у ю п р и в л е ч е н и я б р и г а д ы с п е ц и а л и с т о в , з н а ч и т е л ь н ы х в р е м е н н ы х з а т р а т н а л о г и с т и к у и п р о в е д е н и е з е м л я н ы х р а б о т . Д л я з а к р ы т и я г а з о п р о в о д а в ы с о к о г о д а в л е н и я б ы л а н е о б х о д и м а р у ч н а я р а б о т а с з а п о р н ы м м е х а н и з м о м , к о т о р а я з а н и м а л а о т п о л у т о р а д о д в у х ч а с о в . В н а с т о я щ е е в р е м я б л а г о д а р я в н е д р е н и ю а в т о м а т и з и р о в а н н о й с и с т е м ы у п р а в л е н и я п р о ц е с с о м р у к о в о д я т с п е ц и а л и с т ы ц е н т р а л ь н о г о д и с п е т ч е р с к о г о у п р а в л е н и я . С о в р е м е н н ы е к р а н ы с э л е к т р и ч е с к и м п р и в о д о м о б е с п е ч и в а ю т д и с т а н ц и о н н о е п е р е к р ы т и е г а з о п р о в о д а з а 9 0 с е к у н д – к а к в с л у ч а е в о з н и к н о в е н и я н е ш т а т н о й с и т у а ц и и , т а к и п р и п р о в е д е н и и п л а н о в о - п р о ф и л а к т и ч е с к и х и р е м о н т н ы х р а б о т » , – п р и в о д я т с я в с о о б щ е н и и с л о в а г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а А О « М о с г а з » Гасана Гасангаджиева.

Новое оборудование позволяет расширить зону дистанционного управления газовыми сетями, сократить время реагирования в случае нештатной ситуации и повысить безопасность газового хозяйства. Так, с 2013 года, когда началась реализация программы модернизации, количество автоматических запорных устройств на газопроводах Москвы увеличилось с 37 до более чем 1,6 тыс. единиц. Это важное достижение для столицы, ведь теперь управлять системой стало гораздо быстрее и удобнее.

Ремонтные работы, связанные с заменой отслуживших свой срок устройств, проводят без отключения потребителей от газа. Установку нового оборудования специалисты не прекращают даже зимой. Сначала отключается участок газопровода, где планируется замена, затем снижается давление газа. После этого демонтируется старый узел и устанавливается новое, автоматическое устройство.

Каждое сварное соединение проверяется с помощью мобильной лаборатории, а весь процесс контролирует центральная диспетчерская служба Мосгаза. После завершения работ в газопроводе восстанавливается необходимое давление. Обычно все это занимает не более 12 часов.

Применение цифровых технологий и инновационных решений существенно повышает надежность и безопасность газораспределительной сети Москвы, позволяя оперативно реагировать на потенциальные угрозы и минимизировать время, затраченное на профилактические и ремонтные работы.