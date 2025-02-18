Схема движения в четырех районах Москвы временно изменится

Водителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.

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В Центральном, Южном и Юго-Восточном административных округах временно изменится схема движения. Это связано с проведением инженерных, ремонтных и строительных работ.

С 20 февраля до 28 мая на участке Большого Николоворобинского переулка будет недоступна для движения одна полоса и временно запрещена парковка.

Участок Иловайской улицы закроют для проезда с 20 февраля до 20 октября в период с 02:00 до 05:30.

С 20 февраля до 25 августа на участках Леснорядской улицы и Московско-Казанского переулка нельзя будет проехать по одной полосе. Кроме того, в некоторых местах Леснорядской улицы временно запретят парковку. С 6 до 20 апреля временно закроют для движения участок местного проезда около дома 5–7 в Московско-Казанском переулке.

На участке Иловайской улицы с 21 февраля этого года до 1 июля 2028-го будет недоступна одна полоса и временно запрещена парковка.

С 22 февраля до 20 марта на участке Кленового бульвара нельзя будет проехать по одной полосе. Помимо этого, участок Кленового бульвара полностью закроют для проезда с 22 февраля этого года до 1 сентября 2027-го.

Водителям рекомендуют обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут.