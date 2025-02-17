Новая школа на 1,8 тыс. мест появится в Даниловском районе

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки участка для строительства нового здания объекта образования. Его возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.

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Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— Н о в о е з д а н и е п л а н и р у е т с я п о с т р о и т ь з а с ч е т г о р о д с к о г о б ю д ж е т а н а п р о с п е к т е А н д р о п о в а в Д а н и л о в с к о м р а й о н е Ю ж н о г о а д м и н и с т р а т и в н о г о о к р у г а с т о л и ц ы . О б ъ е к т в о з в е д у т н а у ч а с т к е п л о щ а д ь ю 3 , 2 г е к т а р а . Б л а г о д а р я н о в о м у ш к о л ь н о м у з д а н и ю в р а й о н е п о я в я т с я д о п о л н и т е л ь н ы е 1 , 8 т ы с я ч и м е с т , — р а с с к а з а л Владимир Ефимов.

Правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.

— О б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е п о я в и т с я н а с в о б о д н о м о т з а с т р о й к и у ч а с т к е н е д а л е к о о т с т а н ц и и м е т р о « Т е х н о п а р к » и п л а т ф о р м ы ЗИЛ МЦК. В этом районе идет активная жилая застройка, там возводят все больше различных объектов инфраструктуры. Появление новой школы обеспечит семьи с детьми комфортными условиями для получения образования в шаговой доступности от дома, — добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».