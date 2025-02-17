Новая школа на 1,8 тыс. мест появится в Даниловском районе

Владимир Ефимов: В Даниловском районе построят школу
Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) внес изменения в правила землепользования и застройки участка для строительства нового здания объекта образования. Его возведут в рамках Адресной инвестиционной программы.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
— Новое здание планируется построить за счет городского бюджета на проспекте Андропова в Даниловском районе Южного административного округа столицы. Объект возведут на участке площадью 3,2 гектара. Благодаря новому школьному зданию в районе появятся дополнительные 1,8 тысячи мест, — рассказал Владимир Ефимов.
Правила землепользования и застройки — это набор норм и требований, которые регулируют, как можно использовать земельные участки и что можно на них строить. Они определяют, какие виды деятельности разрешены в определенных местах и какие требования должны соблюдаться при проектировании и возведении зданий.
— Образовательное учреждение появится на свободном от застройки участке недалеко от станции метро «Технопарк» и платформы ЗИЛ МЦК. В этом районе идет активная жилая застройка, там возводят все больше различных объектов инфраструктуры. Появление новой школы обеспечит семьи с детьми комфортными условиями для получения образования в шаговой доступности от дома, — добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
Возведение в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».