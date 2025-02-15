Синоптик спрогнозировал сильные морозы в Москве

Всю предстоящую неделю в Москве будет холодно, ночью в столичном регионе температура понизится до -18 градусов. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Синоптик объяснил, что холода связаны с перемещением воздушных масс с севера и севера-запада.

« П о н и ж е н и е т е м п е р а т у р ы в Москве вполне серьезное. И, по расчетам, оно сохранится до конца следующей недели», — сказал Вильфанд.

По его словам, всю неделю температура будет ниже нормы на 4-5 градусов и «москвичи ощутят, что попрощались с зимой они рано».

В субботу днем максимальная температура будет -6..-8, местами пройдет небольшой снег.

В воскресенье ночью в Москве будет -11.. -13 градусов, по области до -16 градусов. Днем в Москве -7.. -12. Кроме того, в воскресенье прогнозируется ветер с порывами от 6 до 11 м/с.

В понедельник ночью в области местами до -18 градусов.

Москвичам пообещали морозы в конце февраля

Затем температуры понизятся до -4..-10 днем и до -13..-15 ночью. Похожая погода продлится всю неделю. Со вторника начнет расти атмосферное давление, в четверг и пятницу оно будет выше нормы на 15-20 мм ртутного столба.