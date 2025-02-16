Температура опустилась ниже минус 10 градусов на базовой метеостанции ВДНХ в Москве впервые в 2025 году, рассказала в своем телеграм-канале главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Так, утром в субботу, 16 февраля, температура воздуха на уровне 1,5 километров зафиксировалась на отметке минус 18 градусов. По словам специалиста, это оказало влияние и на температуру в приземном слое воздуха.

При этом самой холодной ночь стала на северо-западе Подмосковья, в Волоколамске, где столбики термометров показали минус 13,4 градуса, отметила синоптик.

Вместе с тем в Москве и области выпал снег. Так, к утру высота снежного покрова в столице составила 9 сантиметров, добавила Позднякова.

При этом, по прогнозам синоптиков, с 23 февраля в Москву может вернуться оттепель. Так, в начале третьей декады месяца температура начнет стремиться к нулю. В этот период также ожидаются снегопады, мокрый снег и смешанные осадки.