Новая каникулярная программа для школьников откроется в Музее Победы

17 февраля в Музее Победы состоится открытие новой смены «Каникулы в Музее Победы». Участниками торжественной церемонии, которая пройдет в Зале Полководцев, станут более 300 юных москвичей. Проект «Каникулы в Музее Победы» реализуется при поддержке Департамента образования и науки города Москвы.

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— П е р в а я с м е н а б у д е т п р о в о д и т ь с я в т е ч е н и е п я т и д н е й в М у з е е П о б е д ы н а П о к л о н н о й г о р е . С т а р т п р о г р а м м е б у д е т д а н в о в р е м я т о р ж е с т в е н н о й л и н е й к и в З а л е П о л к о в о д ц е в . В п е р е д и у р е б я т в с т р е ч и с и з в е с т н ы м и г о с т я м и , п а т р и о т и ч е с к и е к в е с т ы , э к с к у р с и и , р а з в и в а ю щ и е и г р ы , м а с т е р - к л а с с ы и м н о г о д р у г и х у в л е к а т е л ь н ы х м е р о п р и я т и й , — п о д е л и л а с ь д и р е к т о р Д е т с к о г о к л у б а М у з е я П о б е д ы М а р и я Г у м е н ю к .

Клуб Музея Победы распахнет двери для школьников от 7 до 13 лет. Для них будут организованы 10 тематических смен, которые можно выбрать в зависимости от интереса ребенка. В течение смены детей также будут ждать спортивные занятия, концерты и детские фестивали. Секретами своих профессий с детьми делятся известные актеры, блогеры, журналисты, спортсмены и другие профессионалы своего дела.

Начало церемонии: 10.30. Зал Полководцев, Музей Победы.

Проект «Каникулы в Музее Победы» будет проходить с 17 по 21 февраля и с 7 по 11 апреля. Его участниками могут стать ребята в возрасте от 7 до 13 лет.

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