Новая каникулярная программа для школьников откроется в Музее Победы
17 февраля в Музее Победы состоится открытие новой смены «Каникулы в Музее Победы». Участниками торжественной церемонии, которая пройдет в Зале Полководцев, станут более 300 юных москвичей. Проект «Каникулы в Музее Победы» реализуется при поддержке Департамента образования и науки города Москвы.
— Первая смена будет проводиться в течение пяти дней в Музее Победы на Поклонной горе. Старт программе будет дан во время торжественной линейки в Зале Полководцев. Впереди у ребят встречи с известными гостями, патриотические квесты, экскурсии, развивающие игры, мастер-классы и много других увлекательных мероприятий, — поделилась директор Детского клуба Музея Победы Мария Гуменюк.
Клуб Музея Победы распахнет двери для школьников от 7 до 13 лет. Для них будут организованы 10 тематических смен, которые можно выбрать в зависимости от интереса ребенка. В течение смены детей также будут ждать спортивные занятия, концерты и детские фестивали. Секретами своих профессий с детьми делятся известные актеры, блогеры, журналисты, спортсмены и другие профессионалы своего дела.
Начало церемонии: 10.30. Зал Полководцев, Музей Победы.
Проект «Каникулы в Музее Победы» будет проходить с 17 по 21 февраля и с 7 по 11 апреля. Его участниками могут стать ребята в возрасте от 7 до 13 лет.
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