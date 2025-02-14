Городские службы Москвы следят за состоянием улиц из-за снега

По прогнозам синоптиков, к вечеру 15 февраля снежный покров в Москве может вырасти на 3 сантиметра. На этом фоне городские службы ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети, сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы.

© m24.ru

В случае необходимости специалисты организуют прометание проезжей части и тротуаров, а также начнут обрабатывать особо опасные участки противогололедными материалами.

На фоне морозной погоды, пришедшей в город, Дептранс Москвы напомнил, что оставлять детей одних в машине зимой крайне опасно.

Ведомство напомнило, что в холодное время года в автомобиле может быстро опускаться температура. В таких условиях можно достаточно быстро получить переохлаждение. При этом в случае ухудшения самочувствия ребенку никто не сможет оказать первую помощь.

Кроме того, неправильно выбранное место парковки может стать причиной ДТП, в результате которого находящийся в автомобиле ребенок может получить травмы.

В департаменте добавили, что инспекторы МАДИ и работники Московского паркинга всегда проверяют автомобили, припаркованные с нарушениями.

В том случае если они увидят внутри одной из машин ребенка, они немедленно вызовут полицию. Тогда нарушителю будет выписан штраф за неправильную парковку, а также назначено административное наказание за ненадлежащее обращение с детьми.

Накануне средняя суточная температура воздуха в Москве опустилась ниже нормы впервые с 19 декабря. Таким образом февраль прервал затянувшуюся положительную аномалию температуры. При этом наибольшая отрицательная аномалия, до 3–5 градусов, ожидается 16–17 февраля.