Собянин открыл летно-испытательный комплекс в «Рудневе»

Он вошел в состав Федерального центра беспилотных авиационных систем, объединившего ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА, комплектующих и программного обеспечения.
Сергей Собянин открыл летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево».
«Мы по поручению Президента продолжаем развивать беспилотные авиационные системы в Москве. Здесь, в индустриальном парке “Руднево”, создан образовательный центр по подготовке кадров для производства, R&D-центр, мощнейший производственный центр, в котором создают беспилотники — от самых маленьких FPV до крупных вертолетных систем. И вот сегодня мы официально вводим летно-испытательный центр — самый крупный в нашей стране, который позволяет испытывать новые разработки и, конечно, обучать всех желающих операторов для управления дронами», — сказал Мэр Москвы.
Сергей Собянин отметил, что летно-испытательный комплекс планируется использовать как для гражданских нужд, так и для военных. Ребята смогут получать здесь необходимые навыки управления дронами перед службой в армии.
«Для нас, конечно, важно, чтобы на той продукции, которую мы поставляем в Министерство обороны, ребята могли обучаться, понимать, какие есть технологические опции у этой техники, какие инновации, и эффективно ее использовать. Вместе с Министерством обороны по поручению Министра мы сегодня как раз разрабатываем программу подготовки бойцов. В течение года мы можем, исходя из тех мощностей, которые имеем, подготовить около пяти тысяч бойцов. Надеюсь, что эта программа будет полезна в целом для страны», — подчеркнул Сергей Собянин.
Заместитель Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров поблагодарил Мэра Москвы, назвав открытие летно-испытательного комплекса поистине космическим событием и для страны, и для вооруженных сил.
«Здесь находятся бойцы, которые получили сперва теорию, потом довольно серьезную практику. Они прямо из зоны боевых действий. Они здесь пройдут вторую теорию, как обучаться уже на новых, отечественных системах», — сказал Юнус-Бек Евкуров.
Площадка «Руднево» и новая программа обучения позволят разгрузить учебные центры по подготовке специалистов Министерства обороны, отметил Юнус-Бек Евкуров.
Пробные полеты и обучение пилотов
Летно-испытательный комплекс занимает 11 гектаров. 23 мая 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации № 641 здесь установили экспериментальный правовой режим, позволяющий:
— осуществлять полеты БАС массой свыше 30 килограммов без сертификата летной годности (на основании оценки летной годности, проведенной компетентными специалистами);
— сократить срок подачи заявки на использование воздушного пространства;
— проводить подготовку пилотов для управления БАС массой свыше 30 килограммов.
В составе летно-испытательного комплекса возвели необходимые здания и сооружения общей площадью 17,6 тысячи квадратных метров.
«Президент Владимир Путин поручил Москве принять активное участие в развитии беспилотных авиационных систем. Для этого мы в кратчайшие сроки создали полноценную инфраструктуру разработки и производства БПЛА. Вместе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым осмотрели работу нового комплекса. В столице уже работают десятки конструкторских бюро и производств, выпускающих разные модели дронов. Новый комплекс — лучшая площадка для тестирования разных БПЛА в реальных условиях и крупнейший учебный центр пилотов», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin
Полетный ангар площадью 7,7 тысячи квадратных метров позволит проводить демонстрационные полеты и испытания, соревнования, выставки и другие профильные мероприятия, в том числе тестовые полеты легких беспилотных авиационных систем. В здании оборудовали помещения для персонала, места для отдыха, гардероб, зону кейтеринга и другие площадки.
Авиационно-тренажерный центр занимает 3,8 тысячи квадратных метров. Здесь разместили учебный центр, планируют проводить оперативное обслуживание легких вертолетов, а также доводку БАС. В двухэтажном здании появились мастерские, два больших зала, помещения для технического персонала, пассажиров и экипажей вертолетов, пост службы авиационной безопасности для прохождения контроля перед вылетом, учебные классы, кабинеты для тренажеров, комнаты отдыха и переговоров, буфет, медицинский кабинет.
В трехэтажном административно-техническом модуле площадью 3,4 тысячи квадратных метров разместились контрольно-диспетчерский пункт службы управления воздушным движением, зал сборки, разборки и обслуживания беспилотных авиационных систем, классы предполетной подготовки и инструктажа для пилотов и операторов БАС, помещения для персонала.
Эллинг для хранения воздушных судов площадью 2,7 тысячи квадратных метров служит для размещения и проведения оперативного обслуживания вертолетов среднего класса. Здесь оснастили три площадки с воротами площадью около 780 квадратных метров каждая.
Взлетно-посадочную площадку размером 120 на 50 метров оборудовали светосигнальной техникой.
Федеральный центр беспилотных авиационных систем
В марте 2023 года на базе индустриального парка «Руднево» открылся Федеральный центр беспилотных авиационных систем (АНО «ФЦ БАС»). Его создали Правительство Москвы, Минпромторг России и Национальная технологическая инициатива (НТИ).
Стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации до 2030-го и на перспективу до 2035 года предполагает, что АНО «ФЦ БАС» станет опорным научно-производственным центром испытаний и компетенций.
Он объединит ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих и программного обеспечения, которые будут работать над тем, чтобы сократить отрыв от мировых лидеров отрасли и снизить зависимость от импорта технологий. Сегодня уже 128 компаний стали резидентами центра. Их основное внимание направлено на разработку и создание новых моделей БПЛА различного назначения, совершенствование авионики и внедрение технологий искусственного интеллекта.
Одним из ключевых элементов производственной инфраструктуры Федерального центра БАС стал центр коллективного пользования — площадка для опытного и мелкосерийного контрактного производства. В задачи подразделения входит предоставление резидентам услуг по изготовлению деталей, узлов и агрегатов БАС, а также содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для перспективных проектов.
Для реализации этих задач в центре коллективного пользования установили 76 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки. Есть также зона механообработки, участки покраски, сварки, аддитивной обработки, заготовки материала, термообработки и место химического оксидирования.
В составе Федерального центра БАС создали центр анализа и разработок, который может оценивать бизнес-модели использования беспилотников, заниматься анализом, обобщением и распространением лучших практик.
В распоряжении резидентов — лабораторно-исследовательский центр для проведения аэродинамических и цифровых испытаний существующих и перспективных технологий беспилотников. В его составе работают лаборатории климатических, вибрационных и электромагнитных испытаний. В 2024 году центр получил аккредитацию Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) в качестве испытательной лаборатории объектов гражданской авиации.
В АНО «ФЦ БАС» также входят полигон «Кибердром» и образовательный центр, где проводят подготовку высококвалифицированных специалистов, формируют кадровый резерв для проектирования и производства беспилотников. Здесь организуют соревнования, включая Кубок Мэра Москвы по БАС, а также встречи по популяризации и повышению престижа работы в этой сфере, например экскурсии для студентов московских колледжей.
Индустриальный парк «Руднево»
«Руднево» — индустриальный парк в составе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Его возвели на востоке столицы в рекордные сроки для размещения критически важных производств. Это пример современного высокотехнологичного промышленного парка, где удобно работать, учиться, создавать производственные и образовательные кластеры.
Строительные работы в «Рудневе» начали в конце 2020 года. При возведении производственных корпусов применяют отечественные строительные материалы (по некоторым позициям удалось полностью заместить импортные аналоги) и современные технологии. Это сокращает срок работ на 35–50 процентов, а их стоимость — на 10–15 процентов.
В «Рудневе» уже построено 22 производственных и административно-деловых корпуса общей площадью 360 тысяч квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро. Здесь работает 25 высокотехнологичных компаний (из них 13 резидентов ОЭЗ), создано 3,5 тысячи рабочих мест. В активной стадии строительства находятся дополнительные производственные корпуса, а также корпус социальной инфраструктуры, в котором разместят лаборатории, офисные пространства, учебный центр и другие объекты для сотрудников компаний.
В будущем на предприятиях в «Рудневе» планируют создать еще около 18 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, в первую очередь для жителей быстро развивающихся московских районов Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино и Некрасовка, а также городского округа Люберцы Московской области.
Благодаря режиму ОЭЗ компании — резиденты индустриального парка «Руднево» получают существенные налоговые льготы. В частности, они освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Кроме того, для резидентов действуют льготы по аренде земли и режим свободной таможенной зоны.
Помимо Федерального центра беспилотных авиационных систем, в индустриальном парке «Руднево» возвели производственный корпус концерна «ВКО “Алмаз-Антей”» и промышленный комплекс ПАО «Яковлев», где выпускают комплекты крыла для среднемагистрального самолета МС-21. Свои производства в «Рудневе» также разместили предприятия по выпуску банкоматов, электрических конденсаторов, абсорбирующего белья, оборудования для промышленной сортировки отходов и других изделий.