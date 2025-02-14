Собянин открыл летно-испытательный комплекс в «Рудневе»

Он вошел в состав Федерального центра беспилотных авиационных систем, объединившего ведущих российских разработчиков и производителей БПЛА, комплектующих и программного обеспечения.

Сергей Собянин открыл летно-испытательный комплекс для беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево».

« М ы п о п о р у ч е н и ю П р е з и д е н т а п р о д о л ж а е м р а з в и в а т ь б е с п и л о т н ы е а в и а ц и о н н ы е с и с т е м ы в Москве. Здесь, в индустриальном парке “Руднево”, создан образовательный центр по подготовке кадров для производства, R&D-центр, мощнейший производственный центр, в котором создают беспилотники — от самых маленьких FPV до крупных вертолетных систем. И вот сегодня мы официально вводим летно-испытательный центр — самый крупный в нашей стране, который позволяет испытывать новые разработки и, конечно, обучать всех желающих операторов для управления дронами», — сказал Мэр Москвы.

Сергей Собянин отметил, что летно-испытательный комплекс планируется использовать как для гражданских нужд, так и для военных. Ребята смогут получать здесь необходимые навыки управления дронами перед службой в армии.

« Д л я н а с , к о н е ч н о , в а ж н о , ч т о б ы н а т о й п р о д у к ц и и , к о т о р у ю м ы п о с т а в л я е м в М и н и с т е р с т в о о б о р о н ы , р е б я т а м о г л и о б у ч а т ь с я , п о н и м а т ь , к а к и е е с т ь т е х н о л о г и ч е с к и е о п ц и и у э т о й т е х н и к и , к а к и е и н н о в а ц и и , и э ф ф е к т и в н о е е и с п о л ь з о в а т ь . В м е с т е с М и н и с т е р с т в о м о б о р о н ы п о п о р у ч е н и ю М и н и с т р а м ы с е г о д н я к а к р а з р а з р а б а т ы в а е м п р о г р а м м у п о д г о т о в к и б о й ц о в . В т е ч е н и е г о д а м ы м о ж е м , и с х о д я и з т е х м о щ н о с т е й , к о т о р ы е и м е е м , п о д г о т о в и т ь о к о л о п я т и т ы с я ч б о й ц о в . Н а д е ю с ь , ч т о э т а п р о г р а м м а б у д е т п о л е з н а в ц е л о м д л я с т р а н ы » , — п о д ч е р к н у л Сергей Собянин.

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров поблагодарил Мэра Москвы, назвав открытие летно-испытательного комплекса поистине космическим событием и для страны, и для вооруженных сил.

« З д е с ь н а х о д я т с я б о й ц ы , к о т о р ы е п о л у ч и л и с п е р в а т е о р и ю , п о т о м д о в о л ь н о с е р ь е з н у ю п р а к т и к у . О н и п р я м о и з з о н ы б о е в ы х д е й с т в и й . О н и з д е с ь п р о й д у т в т о р у ю т е о р и ю , к а к о б у ч а т ь с я у ж е н а н о в ы х , о т е ч е с т в е н н ы х с и с т е м а х » , — с к а з а л Юнус-Бек Евкуров.

Площадка «Руднево» и новая программа обучения позволят разгрузить учебные центры по подготовке специалистов Министерства обороны, отметил Юнус-Бек Евкуров.

Пробные полеты и обучение пилотов

Летно-испытательный комплекс занимает 11 гектаров. 23 мая 2024 года постановлением Правительства Российской Федерации № 641 здесь установили экспериментальный правовой режим, позволяющий:

— осуществлять полеты БАС массой свыше 30 килограммов без сертификата летной годности (на основании оценки летной годности, проведенной компетентными специалистами);

— сократить срок подачи заявки на использование воздушного пространства;

— проводить подготовку пилотов для управления БАС массой свыше 30 килограммов.

В составе летно-испытательного комплекса возвели необходимые здания и сооружения общей площадью 17,6 тысячи квадратных метров.

« П р е з и д е н т Владимир Путин поручил Москве принять активное участие в развитии беспилотных авиационных систем. Для этого мы в кратчайшие сроки создали полноценную инфраструктуру разработки и производства БПЛА. Вместе с замминистра обороны России Юнус-Беком Евкуровым осмотрели работу нового комплекса. В столице уже работают десятки конструкторских бюро и производств, выпускающих разные модели дронов. Новый комплекс — лучшая площадка для тестирования разных БПЛА в реальных условиях и крупнейший учебный центр пилотов», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Полетный ангар площадью 7,7 тысячи квадратных метров позволит проводить демонстрационные полеты и испытания, соревнования, выставки и другие профильные мероприятия, в том числе тестовые полеты легких беспилотных авиационных систем. В здании оборудовали помещения для персонала, места для отдыха, гардероб, зону кейтеринга и другие площадки.

Авиационно-тренажерный центр занимает 3,8 тысячи квадратных метров. Здесь разместили учебный центр, планируют проводить оперативное обслуживание легких вертолетов, а также доводку БАС. В двухэтажном здании появились мастерские, два больших зала, помещения для технического персонала, пассажиров и экипажей вертолетов, пост службы авиационной безопасности для прохождения контроля перед вылетом, учебные классы, кабинеты для тренажеров, комнаты отдыха и переговоров, буфет, медицинский кабинет.

В трехэтажном административно-техническом модуле площадью 3,4 тысячи квадратных метров разместились контрольно-диспетчерский пункт службы управления воздушным движением, зал сборки, разборки и обслуживания беспилотных авиационных систем, классы предполетной подготовки и инструктажа для пилотов и операторов БАС, помещения для персонала.

Эллинг для хранения воздушных судов площадью 2,7 тысячи квадратных метров служит для размещения и проведения оперативного обслуживания вертолетов среднего класса. Здесь оснастили три площадки с воротами площадью около 780 квадратных метров каждая.

Взлетно-посадочную площадку размером 120 на 50 метров оборудовали светосигнальной техникой.

Федеральный центр беспилотных авиационных систем

В марте 2023 года на базе индустриального парка «Руднево» открылся Федеральный центр беспилотных авиационных систем (АНО «ФЦ БАС»). Его создали Правительство Москвы, Минпромторг России и Национальная технологическая инициатива (НТИ).

Стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации до 2030-го и на перспективу до 2035 года предполагает, что АНО «ФЦ БАС» станет опорным научно-производственным центром испытаний и компетенций.

Он объединит ведущих российских разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), комплектующих и программного обеспечения, которые будут работать над тем, чтобы сократить отрыв от мировых лидеров отрасли и снизить зависимость от импорта технологий. Сегодня уже 128 компаний стали резидентами центра. Их основное внимание направлено на разработку и создание новых моделей БПЛА различного назначения, совершенствование авионики и внедрение технологий искусственного интеллекта.

Одним из ключевых элементов производственной инфраструктуры Федерального центра БАС стал центр коллективного пользования — площадка для опытного и мелкосерийного контрактного производства. В задачи подразделения входит предоставление резидентам услуг по изготовлению деталей, узлов и агрегатов БАС, а также содействие проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для перспективных проектов.

Для реализации этих задач в центре коллективного пользования установили 76 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры, токарные, электроэрозионные, лазерные, механообрабатывающие и фрезерные станки. Есть также зона механообработки, участки покраски, сварки, аддитивной обработки, заготовки материала, термообработки и место химического оксидирования.

В составе Федерального центра БАС создали центр анализа и разработок, который может оценивать бизнес-модели использования беспилотников, заниматься анализом, обобщением и распространением лучших практик.

В распоряжении резидентов — лабораторно-исследовательский центр для проведения аэродинамических и цифровых испытаний существующих и перспективных технологий беспилотников. В его составе работают лаборатории климатических, вибрационных и электромагнитных испытаний. В 2024 году центр получил аккредитацию Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) в качестве испытательной лаборатории объектов гражданской авиации.

В АНО «ФЦ БАС» также входят полигон «Кибердром» и образовательный центр, где проводят подготовку высококвалифицированных специалистов, формируют кадровый резерв для проектирования и производства беспилотников. Здесь организуют соревнования, включая Кубок Мэра Москвы по БАС, а также встречи по популяризации и повышению престижа работы в этой сфере, например экскурсии для студентов московских колледжей.

Индустриальный парк «Руднево»

«Руднево» — индустриальный парк в составе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Его возвели на востоке столицы в рекордные сроки для размещения критически важных производств. Это пример современного высокотехнологичного промышленного парка, где удобно работать, учиться, создавать производственные и образовательные кластеры.

Строительные работы в «Рудневе» начали в конце 2020 года. При возведении производственных корпусов применяют отечественные строительные материалы (по некоторым позициям удалось полностью заместить импортные аналоги) и современные технологии. Это сокращает срок работ на 35–50 процентов, а их стоимость — на 10–15 процентов.

В «Рудневе» уже построено 22 производственных и административно-деловых корпуса общей площадью 360 тысяч квадратных метров, включая опытное производство и конструкторское бюро. Здесь работает 25 высокотехнологичных компаний (из них 13 резидентов ОЭЗ), создано 3,5 тысячи рабочих мест. В активной стадии строительства находятся дополнительные производственные корпуса, а также корпус социальной инфраструктуры, в котором разместят лаборатории, офисные пространства, учебный центр и другие объекты для сотрудников компаний.

В будущем на предприятиях в «Рудневе» планируют создать еще около 18 тысяч высококвалифицированных рабочих мест, в первую очередь для жителей быстро развивающихся московских районов Косино-Ухтомский, Выхино-Жулебино и Некрасовка, а также городского округа Люберцы Московской области.

Благодаря режиму ОЭЗ компании — резиденты индустриального парка «Руднево» получают существенные налоговые льготы. В частности, они освобождены от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Кроме того, для резидентов действуют льготы по аренде земли и режим свободной таможенной зоны.

Помимо Федерального центра беспилотных авиационных систем, в индустриальном парке «Руднево» возвели производственный корпус концерна «ВКО “Алмаз-Антей”» и промышленный комплекс ПАО «Яковлев», где выпускают комплекты крыла для среднемагистрального самолета МС-21. Свои производства в «Рудневе» также разместили предприятия по выпуску банкоматов, электрических конденсаторов, абсорбирующего белья, оборудования для промышленной сортировки отходов и других изделий.