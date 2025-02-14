Почти сто тысяч шариков сбросили в ТРЦ "Ривьера" в честь Дня святого Валентина

В честь Дня святого Валентина по центральному атриуму ТРЦ "Ривьера" сбросили 99 000 шариков, рассказали в пресс-службе торгового-развлекательного центра.

Там также отметили, что шары, использованные в шоу, были изготовлены из полностью натурального латекса, получаемого из сока каучукового дерева.

" О н и э к о л о г и ч н ы и б е з о п а с н ы д л я о к р у ж а ю щ е й с р е д ы " , – д о б а в и л и в Т Р Ц .

Ранее сообщалось, что ко Дню святого Валентина на катке "Мечтатели" в "Лужниках" подготовили и праздничные активности. В частности, 14 февраля влюбленных поздравят такие артисты, как Artik&Asti, DERZY, Sheba, LAPINA, Саша Санта, Катя Гусева, Arma, VAL и Митя Фомин.