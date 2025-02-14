Почти сто тысяч шариков сбросили в ТРЦ "Ривьера" в честь Дня святого Валентина
В честь Дня святого Валентина по центральному атриуму ТРЦ "Ривьера" сбросили 99 000 шариков, рассказали в пресс-службе торгового-развлекательного центра.
Там также отметили, что шары, использованные в шоу, были изготовлены из полностью натурального латекса, получаемого из сока каучукового дерева.
"Они экологичны и безопасны для окружающей среды", – добавили в ТРЦ.
Ранее сообщалось, что ко Дню святого Валентина на катке "Мечтатели" в "Лужниках" подготовили и праздничные активности. В частности, 14 февраля влюбленных поздравят такие артисты, как Artik&Asti, DERZY, Sheba, LAPINA, Саша Санта, Катя Гусева, Arma, VAL и Митя Фомин.