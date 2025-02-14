Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт 14 февраля

Жителям и гостям столицы рекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи с коротким рабочим днем 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

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В департаменте напомнили, что автомобилисты начнут разъезд намного раньше – примерно в 16:00. В связи с этим водителям посоветовали выезжать до этого или отложить поездки по городу на более позднее время – после 19:00.

На данный момент интенсивное движение наблюдается на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Беговой улицы в обе стороны, а также на внутренней стороне МКАД в районе Ленинградского и Ярославского шоссе. Во второй половине дня прогнозируются небольшие затруднения на Садовом кольце в районе Таганской площади, на Ленинградском шоссе в сторону области и на МКАД в районе Химкинского моста в оба направления.

Департамент предупредил, что на движение влияет не только короткий рабочий день, но и ремонт на дорогах и небольшие аварии. За ситуацией в городе постоянно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

Между тем пассажиры столичного транспорта оставили 20 тысяч отзывов о поездках в 2024 году. Как уточнил заммэра города Максим Ликсутов, сделать это может каждый с помощью QR-кода, который доступен во всех автобусах и электробусах. Отзывы граждан помогают делать общественный транспорт комфортнее, объяснил он.