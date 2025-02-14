Москвичи приобрели у города почти 8,3 тыс машино-мест в 2024 году

За прошлый год Москва заключила около 8,3 тысячи договоров купли-продажи парковочных мест, общая площадь которых составляет свыше 127,8 тысячи "квадратов". Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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" М а ш и н о - м е с т а о с т а ю т с я в о с т р е б о в а н н ы м и с р е д и м о с к в и ч е й , а т а к ж е о р г а н и з а ц и й , в е д у щ и х с в о ю д е я т е л ь н о с т ь в с т о л и ц е . Г о р о д п р е д л а г а е т р а з л и ч н ы е в а р и а н т ы : м н о г о у р о в н е в ы е о т д е л ь н о с т о я щ и е г а р а ж н ы е к о м п л е к с ы , п о д з е м н ы е п а р к и н г и ж и л ы х д о м о в " , – о т м е т и л о н .

По итогам 2024 года горожане приобрели машино-места в 10 административных округах. Москвичи покупали их на торгах и посредством публичного предложения, а также по преимущественному праву со скидкой.

" П о и т о г а м 2 0 2 4 г о д а б о л ь ш е в с е г о м а ш и н о - м е с т п р о д а н о н а ю г о - в о с т о к е с т о л и ц ы – в с о б с т в е н н о с т ь б ы л о о ф о р м л е н о п о ч т и д в е т ы с я ч и о б ъ е к т о в . Б о л е е 1 , 9 т ы с я ч и м а ш и н о - м е с т к у п и л и н а ю г о - з а п а д е Москвы и около 1,3 тысячи – в Западном административном округе", – рассказал глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Парковочные места можно приобрести по преимущественному праву по стоимости на 40% ниже рыночной. Такая опция касается владельцев квартир в домах, около которых продаются машино-места.

Приобрести место можно путем участия в электронных торгах. Информация об объектах представлена на Инвестиционном портале Москвы. Там показаны различные предложения: машино-места в многоуровневых паркингах, на подземных стоянках, а также в гаражах-боксах.

Ранее сообщалось, что столичные водители около девяти миллионов раз скачали приложение "Парковки России" с 2019 года. Уточняется, что пять лет назад разработчики выпустили обновленную версию программы, в которую вошли такие уникальные функции, как новые способы оплаты по СБП и баллами "Миллион призов", возможность исправлять ошибки при оплате парковки и оплата платных дорог.