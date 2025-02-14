Число правонарушений на объектах транспорта ежегодно сокращается

Самые частые преступления на транспорте: кражи и экономические правонарушенияЗа последние три года число преступлений на транспортных объектах в России сократилось на 17%, несмотря на рост пассажиропотока. Если в 2022 году их было 35 тыс., то в 2023-м — уже 32 тыс., а в 2024-м — 29 тыс. Из всех правонарушений за 2024 год 8 тыс. – это кражи, около 5 тыс. – преступления экономического характера. Этими данными поделился Начальник главного управления на транспорте МВД России Олег Калинкин в авторской программе Юлии Темниковой «Москва едет» на телеканале «Москва 24»: – Мы прекрасно видим, как динамично развивался московский транспорт последние 10 лет. Это возлагает определенные усилия и на правоохранительные органы, которые обеспечивают безопасность на объектах транспорта. Конечно, многое делается властями города Москвы во главе с Мэром – это и координация, взаимодействие с правоохранительными органами. Сегодня намного комфортнее находиться на объектах транспорта в Москве, чем 10 лет назад. Отрадно, что в разы сократилось число лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения на объектах транспорта. Транспортный комплекс столицы — один из крупнейших и динамично развивающихся в мире. Несмотря на активный рост пассажиропотока, транспорт в Москве остается одним из самых безопасных. Как ранее отмечал Максим Ликсутов, безопасность — один из приоритетных вопросов Московского транспорта. Сегодня в столице широко используют современные технологии и не оставляют без внимания ни одно из правонарушений — благодаря этому совершать поездки в любое время суток не только комфортно, но и безопасно. Справка «Москва едет» — передача Юлии Темниковой на телеканале «Москва 24», которая выходит с мая 2024 года. В ней рассказывают о том, как меняется городской транспорт в Москве. В гости приходят чиновники, общественные активисты и эксперты. Выпуски выходят раз в две недели, по пятницам в 11:40. Источник: Дептранс

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