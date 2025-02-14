Панды из Московского зоопарка получили подарок ко Дню святого Валентина

Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале городского проекта "Зима в Москве".

На опубликованных кадрах видно, как животные играют с мягким подарком.

" Д и н д и н и К а т ю ш а в в о с т о р г е о т с ю р п р и з а . С м о т р и м и р а д у е м с я з а п у ш и с т и к о в " , – п о д ч е р к и в а е т с я в с о о б щ е н и и .

Ранее в честь китайского Нового года пандам из столичного зоосада подарили чашу-неваляшку, вязаных мишек и самолетик. Полученные презенты понравились животным. Жуи долго доставал угощения из своего подарка, а Катюша обнимала вязаного медведя и играла с ним.

Между тем Московский зоопарк показал, как медведица Маша играет в своем вольере. В зоосаде рассказали, что медведица очень любит искать лакомства, поэтому специалисты прячут их, заворачивая в бумагу и убирая внутрь игрушек животного.