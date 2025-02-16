Собянин: более 87 тысяч школьников участвуют в "Образовательных вертикалях"

Свыше 87 тысяч школьников из 465 школ принимают участие в уникальном московском проекте "Образовательные вертикали", рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

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Эта программа является первым этапом предпрофессиональной подготовки для учеников 7–9 классов, напомнил мэр. Проект включает три образовательные вертикали – математическую, естественно-научную и ИТ.

При этом первая из них пользуется самой большой популярностью. Углубленным изучением математики занимаются более 51 тысячи школьников. Они посещают соответствующие кружки, факультативы и лекции. Партнерами данного проекта являются девять вузов, обратил внимание Собянин.

Вместе с тем в классах ИТ-вертикали ученики могут изучать физику и информатику. Они осваивают спецкурс по программированию, за счет чего с раннего возраста чувствуют себя уверенно в области цифровых технологий. На сегодняшний день Москва занимает позицию лидера в области ИТ-образования в России, отметил мэр.

При этом ученики классов естественно-научной вертикали углубленно изучают химию, биологию и физику. Дети принимают активное участие в олимпиадах, разрабатывают различные проекты и проводят исследования на базе вузовских лабораторий.

Благодаря этой программе к старшей школе дети могут понять, кем видят себя в будущем, и осознанно подойти к выбору места дальнейшего обучения, резюмировал мэр.

При этом в настоящий период в Москве работают 169 школ с профессиональными IT-классами, где обучаются около 9,4 тысячи старшеклассников. Популярность таких классов постоянно растет – в прошлом году в них поступило на 30% больше учеников, чем в 2023 году.