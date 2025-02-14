Крупнейший в Москве музей – диорама миниатюрной России анонсировал открытие второго зала для своих посетителей

На днях музей «Царь- макет» анонсировал выход нового зала, где произойдёт значительное расширение миниатюрной России в сторону Дальнего Востока, Камчатки, Сибири, Алтайского края.

© PR-служба музея «Царь-макет»

Основные особенности музея сохранятся:

детальная проработка персонажей мини- городов останется,

стилистика иронии и шутливости в сценках с фигурками останется прежней,

интерактив «типично русских сцен» будет развиваться и уйдёт сторону природных явлений и отечественных достижений науки и техники (долина гейзеров, запуск космического корабля на космодроме Восточный),

интерактив с безостановочным движением поездов, машин, автобусов, трамваев сохранится.

Главным нововведением на макетах будет подключение живой воды в наполнение мини-Японского моря, омывающего Владивосток и Находку. Анонсируется, что по нему будут двигаться корабли. В процессе создания миниатюрного Японского моря мастерами было использовано 9 тонн воды.

Сейчас создатели ещё проделывают работы над завершением водного полотна и на данный момент можно увидеть его только под пыльным полиэтиленом. В дополненной версии музея будет сделан акцент на природные богатства страны и их взаимодействие с материальными стремлениями экономик регионов. Обыденный конфликт развития экономики и сохранение первозданной природы планируется представить в классической для музея шутливой форме. На карте миниатюрной России уже точно появятся такие города и природные локации как: Хабаровск, Владивосток, Анадырь, Магадан, Байкал, Иркутск, Петропавловск – Камчатский.

Также в сравнении с первым залом, в котором собраны «дебютные» 20 городов и знаковых мест Европейской части страны, будет сделан акцент на правдивой местечковости – заброшенные рыбацкие гаражи, покосившиеся дома около закрытых железнодорожных станций, контейнеры с домашним хламом на портовых территориях и тому подобное.

© PR-служба музея «Царь-макет»

Проект является важным образовательным элементом, который продвигает национальные идеи России через всестороннее копирование на макете всех аспектов жизни столиц и регионов России. В прошедшие годы музей посетило уже около 1 миллиона посетителей. Команда создателей отмечает, даже уже существующие объекты миниатюрных городов нужно постоянно дорабатывать, потому что перманентно появляются идеи по созданию новых узнаваемых бытовых сценок, которые можно было бы реализовать на макетах миниатюрной России.

Точные сроки открытия пока не уточняются, но по первым заявлениям руководства музея, второй зал может открыться полностью в конце этого года.