Москвичам рассказали о погоде 14 февраля

Облачная погода с прояснениями и небольшим снегом прогнозируется в Москве в пятницу, 14 февраля. Местами по городу возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

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Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 3 до 5 градусов мороза, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов мороза.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 10 градусов, по области – до минус 12 градусов.

Весна наступит в столице в 20-х числах марта, считают синоптики. Февраль будет самым холодным месяцем. При этом зима еще не в полной мере проявила себя, поэтому морозы ожидают москвичей в дальнейшем.

Циклон принесет в столицу небольшой снегопад в выходные дни, 15–16 февраля. Температура воздуха ночью в субботу составит минус 9–10 градусов, днем – минус 5–7 градусов. Ночью в воскресенье температурные показатели составят минус 8–10 градусов, днем – минус 6–8.