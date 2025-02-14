Заммэра Москвы Ракова рассказала о работе столичных госпитальных школ

В московских госпитальных школах за десять лет прошли обучение более 60 тыс. детей, заявила заммэра Анастасия Ракова.

Заммэра Москвы Ракова рассказала о работе столичных госпитальных школ
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Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам чиновника, в рамках проекта «УчимЗнаем» дети, проходящие длительное лечение, продолжают полноценно учиться, осваивать образовательные программы и успешно готовиться к выпускным экзаменам.

«Для нас очень важно, чтобы каждый ребёнок, независимо от заболевания, чувствовал себя комфортно и мог получить поддержку для развития своего потенциала», отметила Ракова.

В настоящее время в Москве и Московской области госпитальные школы действуют на базе 13 медицинских центров.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в доме ребёнка №5 на улице Сыромолотова открылась служба ранней помощи детям с рождения до трёх лет с особенностями развития (ОВЗ) или без них.

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