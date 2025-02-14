Заммэра Москвы Ракова рассказала о работе столичных госпитальных школ
В московских госпитальных школах за десять лет прошли обучение более 60 тыс. детей, заявила заммэра Анастасия Ракова.
Об этом сообщает сайт kp.ru.
По словам чиновника, в рамках проекта «УчимЗнаем» дети, проходящие длительное лечение, продолжают полноценно учиться, осваивать образовательные программы и успешно готовиться к выпускным экзаменам.
«Для нас очень важно, чтобы каждый ребёнок, независимо от заболевания, чувствовал себя комфортно и мог получить поддержку для развития своего потенциала», — отметила Ракова.
В настоящее время в Москве и Московской области госпитальные школы действуют на базе 13 медицинских центров.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в доме ребёнка №5 на улице Сыромолотова открылась служба ранней помощи детям с рождения до трёх лет с особенностями развития (ОВЗ) или без них.