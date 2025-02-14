Заммэра Москвы Ракова рассказала о работе столичных госпитальных школ

В московских госпитальных школах за десять лет прошли обучение более 60 тыс. детей, заявила заммэра Анастасия Ракова.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

По словам чиновника, в рамках проекта «УчимЗнаем» дети, проходящие длительное лечение, продолжают полноценно учиться, осваивать образовательные программы и успешно готовиться к выпускным экзаменам.

« Д л я н а с о ч е н ь в а ж н о , ч т о б ы к а ж д ы й р е б ё н о к , н е з а в и с и м о о т з а б о л е в а н и я , ч у в с т в о в а л с е б я к о м ф о р т н о и м о г п о л у ч и т ь п о д д е р ж к у д л я р а з в и т и я с в о е г о п о т е н ц и а л а » , — о т м е т и л а Ракова.

В настоящее время в Москве и Московской области госпитальные школы действуют на базе 13 медицинских центров.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в доме ребёнка №5 на улице Сыромолотова открылась служба ранней помощи детям с рождения до трёх лет с особенностями развития (ОВЗ) или без них.