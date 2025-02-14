Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы

Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

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— С о т р у д н и к и п о и с к о в о - с п а с а т е л ь н о й с л у ж б ы н а в о д н ы х о б ъ е к т а х п о с т о я н н о к о н т р о л и р у ю т о б с т а н о в к у в р а й о н а х р е к и в о д о е м о в , т а к к а к л е д и з - з а п е р е п а д о в т е м п е р а т у р ы в о з д у х а с т а л р ы х л ы м и х р у п к и м , а с л у ч а и в ы х о д а н а н е г о л ю д е й , н е с м о т р я н а в с е п р е д у п р е ж д е н и я , к с о ж а л е н и ю , е с т ь . Т о л ь к о з а я н в а р ь н а в о д о е м а х с п а с л и в о с е м ь ч е л о в е к , п о э т о м у е щ е р а з п р и з ы в а е м м о с к в и ч е й б ы т ь а к к у р а т н е е , н е в ы х о д и т ь н а л е д , в н и м а т е л ь н о с л е д и т ь з а д е т ь м и и д о м а ш н и м и п и т о м ц а м и в о в р е м я п р о г у л о к в о з л е в о д ы , — о т м е т и л Петр Бирюков.

Заместитель Мэра рассказал, что на Москве-реке в районе Карамышевской набережной и в Серебряном Бору толщина льда составляет от трех до семи сантиметров, в заливах и поймах — от четырех до 17 сантиметров, в остальных местах река свободна ото льда, на Химкинском водохранилище — примерно 19 сантиметров, на внутренних водоемах — от 10 до 24 сантиметров, на прудах в ТиНАО — до 15 сантиметров.

— Р е г у л я р н о п р о в о д я т с я з а м е р ы т о л щ и н ы л ь д а , п о д о с о б ы м к о н т р о л е м — м е с т а н е с а н к ц и о н и р о в а н н о г о в ы х о д а н а л е д , з и м н е г о к у п а н и я , р ы б н о й л о в л и . С п а с а т е л и п а т р у л и р у ю т в о д н ы е а к в а т о р и и н а с у д а х н а в о з д у ш н о й п о д у ш к е , в с е г о з а д е й с т в о в а н о б о л е е 2 5 е д и н и ц т а к о й т е х н и к и . Э т о т т р а н с п о р т с п о с о б е н п е р е д в и г а т ь с я п о в о д е и л ь д у с о с р е д н е й с к о р о с т ь ю 5 0 - 8 0 к и л о м е т р о в в ч а с , — п о д ч е р к н у л Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.