Спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы Москвы

В Москве спасатели в усиленном режиме патрулируют реки и водоемы
Столичные спасатели патрулируют городские реки и водоемы в усиленном режиме для предотвращения возможных происшествий, сообщил заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
— Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах постоянно контролируют обстановку в районах рек и водоемов, так как лед из-за перепадов температуры воздуха стал рыхлым и хрупким, а случаи выхода на него людей, несмотря на все предупреждения, к сожалению, есть. Только за январь на водоемах спасли восемь человек, поэтому еще раз призываем москвичей быть аккуратнее, не выходить на лед, внимательно следить за детьми и домашними питомцами во время прогулок возле воды, — отметил Петр Бирюков.
Заместитель Мэра рассказал, что на Москве-реке в районе Карамышевской набережной и в Серебряном Бору толщина льда составляет от трех до семи сантиметров, в заливах и поймах — от четырех до 17 сантиметров, в остальных местах река свободна ото льда, на Химкинском водохранилище — примерно 19 сантиметров, на внутренних водоемах — от 10 до 24 сантиметров, на прудах в ТиНАО — до 15 сантиметров.
— Регулярно проводятся замеры толщины льда, под особым контролем — места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания, рыбной ловли. Спасатели патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано более 25 единиц такой техники. Этот транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50-80 километров в час, — подчеркнул Петр Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что безопасность на воде в столице обеспечивают сотрудники 25 поисково-спасательных и одной пожарно-спасательной станций Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, где работают свыше 500 специалистов.