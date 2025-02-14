Москвичей предупредили о самом холодном дне

Воскресенье, 16 февраля, станет самым холодным днем на текущей неделе в Москве. Об этом жителей и гостей столицы предупредил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1».

По его словам, Москву ожидает несколько волн похолодания, которое в общей сложности продлится до 21-22 февраля. Ночью температура может опуститься до минус 14 — минус 18, а днем до минус 10 — минус 14. Также ожидается снег от двух до трех сантиметров.

На текущей неделе пик холода придется на последний выходной, после чего придет потепление.

« С п о н е д е л ь н и к а д о 1 9 ф е в р а л я о п я т ь о ж и д а е т с я н е б о л ь ш о е п о в ы ш е н и е т е м п е р а т у р ы . Л е г к и й с н е ж о к в п р е д е л а х о д н о г о м и л л и м е т р а » , — о т м е т и л Варакин.

Он подчеркнул, что осадки в Москве в этом месяце окажутся меньше нормы. Сейчас в столице выпало лишь 10 процентов от обычного показателя.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал приход нормальной для февраля погоды в ряд российских регионов. Похолодание ожидается в центре европейской части страны, а также на юге и в Поволжье.