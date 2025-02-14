Москвичей предупредили о самом холодном дне

Воскресенье, 16 февраля, станет самым холодным днем на текущей неделе в Москве. Об этом жителей и гостей столицы предупредил начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1».
По его словам, Москву ожидает несколько волн похолодания, которое в общей сложности продлится до 21-22 февраля. Ночью температура может опуститься до минус 14 — минус 18, а днем до минус 10 — минус 14. Также ожидается снег от двух до трех сантиметров.
На текущей неделе пик холода придется на последний выходной, после чего придет потепление.
«С понедельника до 19 февраля опять ожидается небольшое повышение температуры. Легкий снежок в пределах одного миллиметра», — отметил Варакин.
Он подчеркнул, что осадки в Москве в этом месяце окажутся меньше нормы. Сейчас в столице выпало лишь 10 процентов от обычного показателя.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал приход нормальной для февраля погоды в ряд российских регионов. Похолодание ожидается в центре европейской части страны, а также на юге и в Поволжье.